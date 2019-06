Los pilotos valencianos, condenados a brillar para buscar el triunfo en Mugello

Día de faena el que se presenta hoy en el circuito italiano de Mugello. Tras una sesión de clasificación donde a diferencia de pasadas citas ningún piloto valenciano saldrá desde la pole, la batalla por mantener el buen inicio de campeonato está servida.

En Moto3 (11.00 horas), Arón Canet volverá a ser el mejor situado para lograr un resultado positivo en el trazado florentino. El de Corbera saldrá en décima posición tras una sesión clasificatoria igualada hasta que el italiano Tony Arbolino, en el último suspiro, rompió el crono. El piloto de Garbagnate Milanese se distanciaba más de seis décimas del argentino Gabriel Rodrigo, segundo, mientras que su compatriota y contendiente al Mundial, Lorenzo Dalla Porta, era tercero.

El resto de los pilotos valencianos tampoco tuvieron su mejor día. Jaume Masià, que entró sin problemas a la Q2, se quedaba finalmente en decimosegundo lugar, el rookie Sergio García finalizaba 16º y Vicente Pérez, eliminado en la Q1, solo podía ser 28º.

Más suerte tuvo Jorge Navarro en Moto2 (12.20). Pese a no conquistar la pole como sí hiciera en Jerez y Le Mans, el de la Pobla de Vallbona saldrá quinto con su Speed Up. En una sesión que se acabó llevando el alemán Marcel Schrotter, con Thomas Luthi en segunda posición, el que sufrió fue el líder del campeonato Lorenzo Baldassarri, que acababa la clasificatoria en 15ª plaza. Iker Lecuona, por su parte, partirá desde la octava línea -23ª plaza- tras no pasar a la Q2.

Donde no hubo sorpresa fue en MotoGP (14.00). Como casi siempre, Marc Márquez se adjudicó la pole, escoltado por Fabio Quartararo y Danilo Petrucci, segundo y tercero, respectivamente.