Oportunidad para la igualada

El Valencia Basket buscará esta noche recuperar su versión competitiva en el segundo partido de las semifinales de la Liga ACB que le enfrentan al Real Madrid para tener opciones de vencer e igualar la eliminatoria antes de que la serie viaje a la Fonteta para el tercer choque. El equipo taronja afronta el encuentro con más presión, pues en el caso de repetir derrota estaría abocado a ganar tres partidos seguidos, sin margen de error, para acceder a la final. El técnico del Valencia, Jaume Ponsarnau, admitió tras el encuentro que, aunque influyó el hecho de que su rival estuviese más descansado, no perdieron sólo por el calendario y se mostró contrariado porque el equipo bajara los brazos cuando las cosas se torcieron.

Sobre el aspecto físico del partido, habló Guillem Vives, quien no quiso excusar al equipo por la falta de descanso: «Estaba establecido así, no podemos quejarnos, sabíamos que era así», señaló el base, quién también apuntó que deben arrancar el segundo encuentro de las semifinales con un ritmo distinto al del jueves, en el que comenzaron a remolque y acabaron arrollados. «Vamos a analizarlo, seguro que pensamos cosas, habrá que prepararnos mentalmente diferente y salir a otro ritmo de partido, si no juegas a su intensidad se van muy rápido y de forma muy abultada», declaró el jugador catalán.



Lección aprendida

Pese a la derrota, Jaume Ponsarnau no tira la toalla y dijo que espera que ese primer encuentro les ayude a mejorar cosas de cara al siguiente. La principal de ellas es la defensa. Además, el bloqueo directo entre el pívot y el base del Real Madrid acabó en muchas ocasiones con un tiro librado de un efectivo Antonhy Randolph desde las esquinas. Los 16 triples que recibió el equipo valenciano le obligarán a ajustar también otras facetas defensivas para evitar que un «bombardeo» vuelva a dinamitar su moral en esta segunda cita. Asimismo, el Valencia, como pasó en los cuartos de final ante el Unicaja, necesitará también que sean varios los jugadores que den un paso adelante en la faceta anotadora, especialmente desde el banquillo.