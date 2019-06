La Fonteta tiene la palabra

El Valencia Basket recibirá este lunes al Real Madrid en la Fonteta obligado a ganar para no quedar eliminado después de haber perdido los dos primeros encuentros de la semifinales de la Liga ACB que les enfrenta. Tras no presentar batalla en el primero de esos partidos, el equipo taronja completó unos notables primeros quince minutos del segundo encuentro, pero después el acierto y el despliegue físico del Real Madrid acabaron con su ambición de complicarle el partido.

El equipo que dirige Jaume Ponsarnau espera, arropado por su público, poder competir hasta el final contra los de Pablo Laso, aunque para ello no podrán contar, casi con total seguridad, con Fernando San Emeterio, que sufrió una lesión muscular en el tramo final del choque frente a los blancos el sábado.

Su baja definitiva obligaría al entrenador catalán a cambiar su rotación exterior pero también la forma de jugar, pues el cántabro es su principal referencia cuando el equipo está bloqueado en ataque. Ya lo demostró en la pasada eliminatoria frente a Unicaja, cuando San Emeterio mantuvo a flote a los taronja en los peores momentos.

Si finalmente no puede estar, como todo apunta, el Valencia Basket deberá encontrar otro jugador, u otros recursos, a los que entregarse cuando la defensa del Madrid cortocircuite su juego ofensivo.

Además, la baja del cántabro se une a la de Matt Thomas, que se lesionó en el tramo final de la fase regular y no ha participado en las eliminatorias por el título.

No están muertos

Jaume Ponsarnau, ya confirmó tras el encuentro del sábado que el Valencia Basket no se rendiría hasta estar totalmente eliminado. «El equipo ha demostrado que no se le puede dar por muerto» señalana en rueda de prensa, asegurando que hoy en la Fonteta la intención es «mover el balón, de lado a lado y cambiando la defensa». «Nuestro 'focus' va a ser el tema del rebote y seguir siendo más sólidos y constantes en esa línea de cara al tercer partido», destacó el técnico.