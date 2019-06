Protección de Datos multa a LaLiga por usar en su «app» el micro de los móviles

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) sancionó ayer con 250.000 euros a LaLiga por una infracción del principio de transparencia a la hora de informar en la app oficial sobre el uso de la funcionalidad del micrófono en el momento de su activación, decisión de la que discrepa «profundamente» el organismo que preside Javier Tebas, que la impugnará judicialmente por considerarla «injusta». La entidad deportiva ha defendido que, para que la funcionalidad del micrófono esté activa, «el usuario tiene que otorgar expresa, proactivamente y en dos ocasiones su consentimiento, para lo cual es debida y detalladamente informado, por lo que no se puede atribuir a LaLiga falta de transparencia o información sobre esta funcionalidad».



Tebas carga contra Aranda

Por su parte, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó respecto a la trama de amaños destapada dentro de la Operación Oikos que el exjugador Carlos Aranda, uno de los presuntos cabecillas, era un 'pájaro' ya lo sabía todo el mundo, y calificó de «fanfarronada» la implicación de siete jugadores del Valladolid en la trama. «No he visto el sumario, las pruebas sino las cosas que se han filtrado, pero también que se exageran ciertas declaraciones y conversaciones de ciertos jugadores. Todo lo que cuentan no me sorprende», dijo ayer en un encuentro junto al presidente de la Asociación China de Fútbol (CFA), Du Zhaocai, en la puesta de la primera piedra de la ampliación de la base de entrenamientos de la CFA en Madrid.