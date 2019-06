España se queda sin premio

No pudo ser. La Selección Española luchó con entrega y tesón contra la poderosa Alemania, pero acabó cediendo con un solitario gol que no reflejó lo que se vio en el campo. Desde el inicio, La Roja salió en Valenciennes consciente de que la diferencia con las teutonas ya no es abismal, que las goleadas son cosa del pasado y que con su mejor juego todo era posible. Y para ello el técnico Jorge Vilda tenía preparados varios cambios con respecto al debut con Sudáfrica.

En el medio Silvia Meseguer y especialmente Nahikari García en punta entraban al campo con la idea de aportar una mayor claridad en la parcela ofensiva, uno de los mayores perjuicios que se vivió en el choque frente a las africanas. Y tuvo su efecto. Con Jennifer Hermoso más liberada, las españolas se enfrentaron valientes a la sólida defensa alemana que sufría ante las internadas españolas. La propia Nahikari García aportaba los mejores movimientos con velocidad y desborde que ponía el peligro constante la meta germana.

En una de ellas cuando se llegaba al cuarto de hora, Hermoso filtraba un buen pase para la joven atacante de la Real Sociedad que, en el uno contra uno frente a Schult, enviaba el balón fuera.

Era el primer aviso con verdadero peligro de las españolas que seguirían probándolo sin suerte en los minutos siguientes. No obstante, Alemania demostró por qué es una de las candidatas a llevarse este Mundial. En un centro de Huth, la delantera del Wolfsburg, Popp, cabeceaba para que Däbritz, tras un fallo de coordinación entre la capitana Marta Torrejón y Sandra Paños, anotara el primer y único tanto de la tarde. Se había creado poco, pero las alemanas habían encontrado el premio deseado.

Ya en el segundo tiempo, el partido se convirtió en un correcalles donde las centroeuropeas esperaban atrás listas para buscar en una contra el segundo. Sin embargo fue España, de nuevo, quien llevó la mayor parte del peligro, especialmente en las botas de Lucía García. Su entrada por Caldentey cuando se rozaba la hora fue un auténtico tormento para la zaga teutona que veía como le costaba parar a la de Baracaldo. Pero los esfuerzos no tendrían la merecida recompensa y las jugadoras de Jorge Vilda acabarían cosechando su primera derrota del Mundial. Próximo rival: China, el próximo lunes.



María Ortiz, renovada

En la mañana de ayer, el Valencia CF anunciaba la renovación por dos temporadas más de la joven zaguera de Torrent, María Ortiz. Tras vivir este año entre el filial y el primer equipo, la jugadora valenciana seguirá su crecimiento como blanquinegra. Esta es la tercera renovación del Valencia CF tras la de Gio Carreras y Jennifer Vreugdenhil en los últimos días.