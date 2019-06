El Valencia Basket amplía el contrato a San Emeterio una temporada más

El Valencia Basket ha hecho efectiva la cláusula de ampliación del contrato de Fernando San Emeterio por lo que el alero cántabro de 35 años pasa a tener un compromiso con el club valenciano para una temporada más, hasta el 30 de junio de 2020. San Emeterio comenzará el próximo curso su quinta temporada en el Valencia, siendo pieza clave del equipo campeón de la Liga Endesa 2017, la Supercopa Endesa 2017 y la Eurocopa 2019.

Durante la temporada 2018-19, Fernando ha participado en 49 partidos, 29 de ellos como titular, con unos promedios de 8,7 puntos, 2,1 rebotes, 1,5 asistencias, 2,9 faltas recibidas y 9,3 de valoración.

El alero, tras rubricar su permanencia, comentó en declaraciones facilitadas por el club: «Estoy muy contento de seguir un año más en València. Desde que he llegué he estado muy a gusto y mi intención era seguir y estoy contento de poder hacerlo». «Estoy con muchas ganas, con la misma ilusión que todos estos años y por supuesto creo que va a ser un año donde seguir creciendo. Un año como este en el que hemos ganado la EuroCup y hemos llegado a las semifinales de la Liga Endesa ha sido muy buen año. Pero lo bueno es que la gente y el entorno no lo cataloga de excelente», agregó.

Según San Emeterio esto demuestra «el crecimiento que estamos teniendo como club, lo que estamos haciendo en los últimos años, y el propio nivel de autoexigencia de los jugadores. Eso me motiva mucho», explicó.