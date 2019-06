¡Hacemos historia; pasamos a octavos!

En Canadá nos quedamos a las puertas pero esta vez, conseguimos hacer historia y clasificarnos para octavos. De nuevo con varios cambios en el once titular esta vez intentando buscar un mayor control del juego y profundidad con jugadoras rápidas en la delantera, no cabía lugar para otra opción que no fuese pasar a la siguiente fase.

Unos primeros minutos algo imprecisas en los pases, parecían estar reviviendo el primer partido ante Sudáfrica, donde los nervios nos condenaron. No terminábamos de encontrar nuestro juego, no nos sentíamos cómodas, y a pesar de generarles algún que otro susto a las asiáticas, el marcador en Le Havre no se movió antes de llegar el descanso.

Sabíamos lo que nos íbamos a encontrar; China, una selección trabajadora, intensa, ordenada y muy solidaria. Se concentraron hace un mes, incluso llegaron a jugar partidos frente a hombres para que la exigencia fuese máxima. La idea era esquivar la dureza de las chinas, el equipo que ha cometido más faltas hasta el momento, tocando rápido para evitar el contacto, algo que no nos iba a favorecer.

En la segunda mitad tocaba probar un poco más los reflejos de la portera rival, lo hicimos de todas las maneras; con tiros desde la frontal del área, mediante centros laterales o incluso golpeos suaves tratando de buscar mayor colocación, sin embargo la película presentar un mismo guión.

A medida que avanzaban los minutos y el marcador no se movía, ambas selecciones estaban prácticamente celebrando el pase a la siguiente ronda, mientras tanto Falcón y Celia, cambios en la segunda parte, debutaban en un Mundial. Las lágrimas del seleccionador chino después del pitido final y sobretodo la sonrisa de oreja a oreja del nuestro, nos hacía ver que nos quedan, como mínimo 90 minutos más de competición, para seguir creyendo y confiando en nuestro potencial.

Ahora toca estar pendientes de lo que suceda el próximo día 20 en el Grupo F, donde están encuadradas las todopoderosas selecciones de Estados Unidos y Suecia, posibles rivales de las nuestras en octavos.

No les tenemos miedo, la distancia con las grandes potencias ya no es la que era. Y aunque pasar como mejor tercera se presentaba como una mejor opción, si tenemos algo claro las españolas, es que no hemos ido a Francia de vacaciones. Queremos seguir haciendo historia y por más difícil que se nos ponga, no hay barrera que pueda más que el sueño de continuar en el Mundial.