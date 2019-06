Darío Brizuela, el elegido por Valencia Basket

El Valencia Basket tiene la intención de renovar su plantilla este verano con entre dos y seis fichajes, según el resultado de los tres procesos que puede acometer y de alguna salida más. El club valenciano ya tiene un acuerdo cerrado con el ala-pívot australiano Brock Motum, que se oficializará si acaba sin contratiempos la liga turca con el Anadolu Efes. El interior no ocuparía plaza de extranjero pues adquirió la nacionalidad lituana cuando se casó.

El segundo fichaje 'seguro' será el de un exterior que compensaría la marcha de Rafa Martínez. Desde hace meses, fuentes del mercado apuntan a un posible acuerdo con Darío Brizuela, que acaba contrato con el Estudiantes, pero sobre el que el club madrileño ejercerá el derecho de tanteo.

La idea inicial del club es contar con una plantilla con 14 jugadores profesionales para afrontar con ciertas garantías el desgaste que supone compaginar la ACB con la Euroliga, tal y como pudo comprobar hace dos campañas.

Asimismo, club taronja tiene encarrilada la renovación del base catalán Guillem Vives y presentó una propuesta de dos años y un mejor sueldo para ampliar también el contrato de Will Thomas, aunque de momento no ha sido aceptada. La tercera posible oferta de renovación se le haría a Aaron Doornekamp. La idea es estudiar el mercado para ver si hay un jugador mejor, a un precio asumible, que pueda compaginar las posiciones de alero y ala-pívot y que ofrezca ciertas garantías de subir el nivel del equipo pero no sólo en cuanto a calidad pura, sino también en defensa, entrega, compromiso o dureza.

En función del resultado final de esas tres situaciones se acometerán otros tres posibles fichajes, aunque dada la buena marcha de las negociaciones con Vives existe la confianza en el club de que seguirá y en todo caso sólo serían dos, el 3-4 y un 4-5 si finalmente Will Thomas, por el que están dispuestos a esperar, ficha por otro club. Además, aún existe la posibilidad de un último fichaje porque en el puesto de base, junto a Sam Van Rossom y Vives (de confirmarse) la idea es dar salida a Sergi García e incorporar a otro jugador.

Así, el club se ha interesado también por la situación del exterior letón Janis Strelnieks, que encajaría tanto de base como de escolta-base, que acaba contrato con el Olympiacos y que ve con buenos ojos el interés, aunque está pendiente también de otros equipos.