El Real Madrid se proclama campeón de la Liga Endesa

La versión más sólida y solidaria del Real Madrid acabó con la resistencia del Barcelona Lassa en el Palau Blaugrana (68-74), donde el conjunto blanco conquistó la trigésimo quinta Liga de su historia, la cuarta en las últimas cinco temporadas.



En un cuarto partido duro, se impuso el físico del Real Madrid, muy superior en la zona -con 46 rebotes, 18 de ellos ofensivos- e intenso atrás, anulando al azulgrana Thomas Heurtel, autor de tan solo dos puntos.



A la sobresaliente actuación de Tavares (10 puntos y 13 rebotes), se sumó la regularidad de Facundo Campazzo, Rudy Fernández, Anthony Randolph y Fabien Causeur, cuatro jugadores que superaron los diez puntos.



Una foto PARA EL RECUERDO. pic.twitter.com/w4aWgbQKNr — Liga Endesa (@ACBCOM) 21 de junio de 2019

Todo ello en el último partido de la temporada en el Palau Blaugrana. El aficionado azulgrana no falló. Ambiente ensordecedor en el anfiteatro; máxima eficacia en los primeros cuatro minutos del Real Madrid en el parqué .Liderados por, los visitantes completaron un primer tramo de partido impoluto. Entraron los triples -cinco en el primer cuarto- y controlaron el rebote ofensivo, lo que les permitió gozar de una ventaja de 11 puntos (, min.6).Pedía tiempo muerto Svetislav Pesic para frenar la sangría. Con, un hasta este viernes discreto Kevin Pangos, secundado por, conectó a los locales.Los triples y las asistencias del base canadiense (16 puntos) dieron aire al Barcelona, que cerró el primer acto con un parcial de 13-5 que dejaba vivo el partido ( 21-24 ).En el segundo periodo, mandaron las defensas. La inercia de Pangos situó al Barcelona por delante por vez primera (27-26, min.22), pero los de Pablo Laso, sin jugar un baloncesto coral, apretaron las tuercas en defensa ahogando, de nuevo, a un Barcelona Lassa sin muchas ideas., mientras que Thompkins sacaba la cabeza para dejar a su equipo con una mínima renta tras los primeros 20 minutos (33-37).El Real Madrid reapareció del vestuario refrendando su superioridad en la zona.con los rebotes ofensivos.. Rudy y Randolph se mostraban infalibles desde el perímetro y su equipo lo agradeció en el marcador ( 37-47 , min.25).Pero el Barcelona tiró de orgullo y de Pangos para agarrarse a la final.(min.27).Paró el partido Pablo Laso y su equipo lo agradeció, especialmente en defensa. Sobresalía Causeur con cinco puntos consecutivos, mientras queEl Barcelona, orgulloso, cerraba el tercer cuarto algo titubeante, con la sensación de que el Real Madrid domaba el ritmo del duelo cuando quería ( 47-55 , min.30).Echaron el cerrojo los blancos en el último cuarto.. No aparecía Heurtel, no llegaban los triples del Barcelona y el Real Madrid tuvo suficiente con los chispazos de Campazzo, Caseur y la intimidación de Tavares para acabar con las opciones del equipo azulgrana, que encadenó cinco minutos sin anotar ( 55-67 , min.37).A un minuto y 56 segundos para el final, Hanga puso fin a la sangría con un triple.y el Real Madrid alargó su jerarquía en la ACB ante un Palau Blaugrana resignado.Heurtel (2), Hanga (11), Claver (4), Singleton (12), Oriola (4) -cinco inicial-, Pangos (16), Ribas (4), Smits (3), Pustovyi (-), Kuric (8) y Tomic (4).Campazzo (15), Rudy Fernández (12), Deck (-), Randolph (10), Tavares (10) -cinco inicial- Causeur (10), Ayón (5), Carroll (4), Llull (-), Thompkins (6) y Taylor (2).Antonio Conde, Carlos Peruga y Fernando Calatrava. Sin eliminados.Cuarto partido de la final de la Liga Endesa disputado en el Palau Blaugrana ante 7.301 espectadores.