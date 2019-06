Feliciano López repite triunfo en Queen's

Feliciano López logró este domingo el título en el torneo de Queen's al derrotar al francés Gilles Simon por 6-2, 6-7 (4) y 7-6 (2) y se convirtió en el primer español en conquistar este trofeo en dos ocasiones.





Wild Card ▶? Champion



Feliciano Lopez becomes the first wild card to win #QueensTennis since Pete Sampras in 1999. pic.twitter.com/U7ZAmM64oR — Fever-Tree Championships (@QueensTennis) 23 de junio de 2019

Dos estilos sobre la pista

López, de 37 años, ya ganó en estas pistas en 2017, cuando derrotó al croata Marin Cilic en la final, y a un paso se quedó de triunfar también en 2014, cuando cedió en una dramática final ante el búlgaro Grigor Dimitrov pese a tener un punto de campeonato., ya que manejaba un balance de cinco victorias y cuatro derrotas contra Simon, su rival. De esos cinco triunfos, todos llegaron sobre hierba e incluso uno de ellos en una final, la de Eastbourne 2013.Ela la superficie verde le concedían una ventaja sobre un rival que se encuentra mucho más cómodo en el fondo de la pista y que ya en semifinales dejó intercambios de hasta 49 golpes.Se ponían en la pista dos estilos contrapuestos y marcados además por el momento físico. Simon ha necesitado de cuatro partidos a tres sets y todos superiores a las dos horas para llegar a la final. Feliciano estaba involucrado en el dobles y este sábado disputó tres encuentros sin descanso y todos saldados con triunfo.En la duda de quién estaría mejor, el toledano salió ganando. Atacó los débiles segundos servicios y le ganó en lo que sobresale el galo, quedándose con los intercambios y mostrando fortaleza al servicio.Undejó el set sentenciado para un Feliciano que solo ha cedido once partidos en su carrera en hierba después de quedarse con el primer parcial.El francés pareció reaccionar cuando rompió por primera vez el saque de López en el arranque de la segunda manga, pero una rápida contestación del español devolvió la igualdad a la contienda.Coqueteó Simon, que podía haber sido el primer francés en ganar el título en el club londinense, con forzar el set definitivo. Restó para ello en el décimo juego y empezó a ganar en consistencia. Los problemas en la espalda de las semifinales habían quedado atrás y el encuentro se encaminó a un desempate que pondría de manifiesto los nervios y experiencias de cada uno.Para Simon significaría conseguir el título más importante de su carrera junto al de Hamburgo, también de categoría 500, en 2011. PAl francés primero se le escapó un 'passing', no pudo responder a una derecha del español y luego recuperó la ventaja. 2-1. Feliciano se movió al territorio de Simon y le ganó el intercambio más tenso del encuentro. La respuesta del galo fue contundente. Saque directo y 3-2. Otro 'ace' del español permitió que se marchara al banco con 4-2, a tres pasos del trofeo. Le recortó el mini 'break' Simon con un revés a la línea. 4-3 y volea fallada por Feliciano para igualar el desempate.Una dejada defectuosa del toledano puso a Simon por primera vez por delante. 4-5, Feliciano se encontró con la red primero y con un resto a los pies después y entregó el parcial.Se sucedieron entonces las oportunidades perdidas,y una cuarta bola de rotura, a la que seguirían otras dos más con 2-1 a su favor.Las bolas de rotura se le escapaban y a cada juego al saque, el cansancio de ambos aumentaba a medida que la hierba de la pista central seguía desgastándose.Tras varios, Feliciano llegó al duodécimo juego con la firmeza de poner contra las cuerdas al francés. Después de varios iguales, Feliciano dispuso de una bola de partido al resto que mandó a la red. Como ante Dimitrov en 2014, Feliciano paladeó la victoria, pero lejos de volverse a quedar sin digerirla, sacó adelante el desempate y se hizo con su segundo trofeo en Queen's tras dos horas y 48 minutos de lucha.Con el título, Feliciano no solo se embolsa casi medio millón de euros, sino también 500 puntos que le permiten escalar hasta el puesto 53 del mundo, 60 posiciones por encima de donde comenzó la semana. Un botín que, a buen seguro, le permitirá seguir compitiendo la temporada que viene.