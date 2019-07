El exentrenador del Valencia CF Rafa Benítez publicó una carta de despedida del Newcastle en la que explica que la dirección del club no compartía su misma visión. «Yo quería continuar en el Newcastle, pero mi intención no era firmar solo una 'prórroga' del contrato, quería formar parte de un 'proyecto'. Lamentablemente, ha ido quedando más claro que la dirección del Club no compartía la misma visión»,indicó.