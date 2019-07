Fornals: "El Villarreal y su gente merecían que me despidiera como toca"

El centrocampista Pablo Fornals, que la próxima temporada militará en el West Ham inglés, se ha despedido este martes del Villarreal con una comparecencia ante los medios en la que ha explicado que el club castellonense y su gente merecían que se despidiera "como toca".

El futbolista de Castellón ha dicho que no podía salir del club "sin dar la cara personalmente", ya que recordó que ya dejó la entidad" de pequeño y ahora es la segunda ocasión tras dos temporadas en el Villarreal.

Fornals, de 23 años y recién proclamado campeón de Europa sub21 con la selección española, ha explicado que tras dos años en el Villarreal se queda con "muchas cosas" pero sin duda, con el gol del Santiago Bernabéu -desde 45 metros- y del "momento en el que logramos estar en Europa League otra vez" en el anterior curso.

En relación con su marcha, Fornals ha manifestado que no se planteaba salir del club y ha afirmado que dijo no al West Ham en enero, en la ventana de fichajes de invierno, puesto que "no era el momento y más con el equipo en la situación en la que estaba".

Ahora, "una vez cumplido el objetivo" y con el interés del club inglés, ha decidido salir porque cree que es lo mejor para él y para su trayectoria.

El futbolista castellonense, que se ha convertido en el mayor traspaso de un jugador nacional del Villarreal con una operación cercana a los 27 millones de euros, ha agregado que cree que el fútbol inglés le va bien a sus características y que espera "que todo vaya bien" y se pueda aclimatar "lo mejor y más rápido posible".

"Voy al West Ham por un cúmulo de cosas: por la liga, ya que desde muy pequeño siempre me ilusionaba poder jugar la Premier, poder trabajar con uno de los mejores técnicos del mundo, vivir en Londres y aprender una nueva cultura. Todo eso me hizo decidir ir allí", ha explicado sobre su elección de nuevo club.

En relación a su éxito reciente con la selección sub21, Fornals ha explicado que la mejoría en la recta final de la temporada del 'submarino amarillo' le ayudó a que el seleccionador Luis de la Fuente contara con él. "Yo fui a darlo todo, a disfrutar y a intentar acabar el año de la mejor manera y así fue", ha añadido.

Pablo Fornals ha asegurado que el Villarreal es "mejor de lo que fue la temporada pasada" y que espera y desea que esto "sea algo aislado" y que "con los jugadores que se quedan y con refuerzos, se pueda dar el nivel real de este equipo".

En su despedida, el joven centrocampista de Castellón ha remarcado que se va pero deja "la puerta abierta" para su regreso, ya que ha insistido en "dejar una buen sabor de boca y salir bien del club" porque, según recordó, no le dejaron salir como él quería del Málaga y "no quería volver a fallar a una afición".