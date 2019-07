Bautista se mete en octavos tras superar a Khachanov

El castellonense Roberto Bautista igualó ayer su mejor marca en Wimbledon, los octavos de final, logrados también en 2015 y 2017, tras vencer al ruso Karen Khachanov, décimo favorito y verdugo de Feliciano López, por 6-3, 7-6 (3) y 6-1. Con la confianza de haber ganado al ruso en la hierba de Halle el año pasado, Bautista logró sacar adelante el partido en algo menos de dos horas, desquitándose así de la derrota que Khachanov le infligió esta primavera en la segunda ronda del torneo de Roma. Además, es el tercer encuentro seguido en el All England Club que el jugador mantiene sin ceder un solo set.

Tras el encuentro Bautista aseguraba que se encuentra «muy bien jugando en hierba», destacando como punto clave en su victoria la continuidad «de principio a fin». «Yo no quería aflojar la intensidad, y quería que todos los golpes fueran con fuerza, y que Karen no tuviera tiempo para plantarse dentro de la pista y descargara toda la fuerza que tiene en los suyos. Además, he restado muy bien también, y con eso creo que he neutralizado su juego», concluyó

Ahora se enfrentará por un puesto para cuartos contra el francés Benoit Paire, que derrotó al checo Jiri Vesely, por 5-7, 7-6 (5) 6-3 y 7-6 (2).



Nadal se mide hoy a Tsonga

El que espera seguir los pasos de Bautista hacia los octavos de final de Wimbledon es Rafa Nadal. El balear, que el jueves superó al polémico Nick Kirgyos en cuatro sets, se medirá hoy a partir de las 15.15 al francés Jo-Wilfried Tsonga, actual número 72 del ránking ATP. El galo ha sido dos veces semifinalista en el All England Club y todavía no ha cedido un set.