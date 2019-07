Bartomeu asegura que «no hay caso Neymar» pese a las declaraciones del PSG

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, aseguró ayer en relación al posible fichaje del delantero brasileño Neymar que «todo sigue igual» respecto a que «no hay caso», aunque desde el Paris Saint-Germain hayan reconocido contactos con el Barça y no vean intransferible al exjugador azulgrana. «Lo que dije el pasado viernes no ha cambiado nada, todo sigue igual», enfatizó Bartomeu sobre Neymar, confirmando que el club no está interesado en recuperar al jugador, que salió del Camp Nou tras el pago de la cláusula de rescisión de 222 millones de euros para recalar en el PSG.

Esta afirmación contradice lo que el director deportivo de conjunto francés, Leonardo, comentó este lunes en una entrevista en Le Parisien, cuando señaló que el brasileño puede dejar el club «si hay una oferta que convenga». «No hemos recibido ninguna oferta, pero hemos tenido, eso es verdad, contactos superficiales. Han dicho que querían comprar pero que nosotros no somos un club vendedor. Ha sido el presidente quien lo ha dicho, pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de verdad de comprar», comentó el italiano. El futuro de Neymar continúa sin aclararse en plena pretemporada.