El valenciano Carlos Gimeno, a la final júnior

A falta de alegrías entre Rafa Nadal y Roberto Bautista en el cuadro principal de Wimbledon, los españoles estarán representados este domingo en la raqueta de un joven jugador de 18 años. El valenciano Carlos Gimeno buscará mañana su primer título de Grand Slam en la categoría júnior tras superar ayer en las semifinales al francés Harold Mayot por 7-6 (5) y 6-4 en el que ha sido su primer campeonato sobre hierba. El enfrentamiento en el All England Club, que podría hacer que un tercer español sume el trofeo en esta categoría tras Manuel Orantes y Alejandro Davidovich, será contra el japonés Shintano Mochizuki, octavo cabeza de serie del campeonato.

Después de disputar su penúltimo encuentro del torneo, el tenista valenciano aseguró que es «agresivo» con su juego y que necesita «mandar», aunque también «hay momentos en los que toca defender», sopesó el jugador. Además, respecto a sus sensaciones en su debut en hierba, Gimeno explicó que «se nota el cambio (a la hierba), pero me he adaptado bien. Se adapta bien a mi juego y físicamente se nota que es una superficie mucho más agresiva que la tierra, pero no me puedo quejar de la hierba», dijo.



Un set que cambió todo

Roberto Bautista, que no pudo superar en la tarde de ayer a Novak Djokovic en sus primeras semifinales en un Grand Slam, comentó tras el encuentro frente al serbio que mereció un mejor resultado en el tercer set disputado en la hierba del All England Club. «Fue el mejor parcial de todo el partido. Me he visto en el tercer set que he merecido más y quizás si hubiese caído uno de esos dos puntos, me hubiese puesto en situación de ganar el tercer set y hubiera sido otra historia», explicó Bautista.

Además, el tenista valenciano también señaló que estrenarse en la pista central de Wimbledon en estas semifinales no fue una tarea sencilla, aunque valoró positivamente su desarrollo sobre la pista. «Para mí ha sido el primer partido en la central, cosa que no es fácil. Ellos llevan toda la semana jugando en esa pista, creo que lo he hecho bien, sabia que el principio me costaría, pero eso no tenía que hacerme decaer la mentalidad», agregó el de Benlloch.



Una pronta recuperación

Por su parte Rafa Nadal destacó tras perder en su encuentro frente a Roger Federer que se recuperará «más pronto que tarde» de la derrota sufrida en Wimbledon. «Es un partido de tenis, cuando sabes que vas a jugar partidos de este calibre, tienes que estar preparado para asumir las dos cosas, con una visión global y con una visión calmada. Ni ganar es tan fantástico, ni perder es tan traumático. Esto es el deporte», reflexionó el balear.

Asimismo, respecto a los motivos que hicieron al suizo llevarse el partido, Nadal admitió que su resto fue peor. «Cuando eso pasa él tiene ventaja y tiene el control del partido, te sientes más bajo presión que él. Al final del partido jugué mejor, pero ya era tarde. El revés no funcionó igual que los otros días. No podía abrir la pista. Él jugó agresivo y jugó un gran partido», analizó.