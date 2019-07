Gimeno se queda a las puertas de la gloria en Londres

El tenista valenciano Carlos Gimeno Valero no pudo cumplir su sueño de conquistar su primer Grand Slam y convertirse así en el tercer español en ganar sobre la hierba de Wimbledon en categoría júnior, al perder en la final ante el japonés Shintaro Mochizuki por 6-3 y 6-2. El jugador de 18 años, que tiene como mánager al que fuera representante de David Ferrer, Albert Molina, cayó en su debut en hierba ante un Mochizuki que seconvierte en el primer nipón en alzar el título en el All England Club.

El partido estuvo marcado desde los primeros juegos por el revés que se imponía sobre el saque de ambos jugadores. Fruto de ello, entre los juegos tres y siete, ambos tenistas se intercambiaron roturas antes de que el japonés mantuviera su saque en el octavo juego para hacer un nuevo break a continuación que sentenciaba casi la manga (5-3). Al saque, Mochizuki no perdóno y se puso por delante en el marcador.

Ya en el segundo set, Gimeno no aprovechó sus mejores oportunidades, perdiendo de nuevo dos veces su servicio y sucumbiendo por un sólido 6-2 tras una hora de juego. El japonés alzó el trofeo para coger el testigo del taiwanés Chun-Hsin Tseng, ganador el año pasado.

Pese a la derrota, el valenciano se va con buenas sensaciones de Wimbledon, asegurando que la experiencia ha sido «increíble» y que solo se lleva «cosas buenas de aquí». «Nada más entrar ha sido una impresión muy fuerte. Ha sido algo muy nuevo. He jugado bien el primer juego, luego me ha hecho 'break' y no he sacado muy bien. En el segundo he tenido mis oportunidades, no las he aprovechado, se me ha escapado y ya no he podido hacer nada», explicó Gimeno, que por primera vez jugó en la pista 1 de Wimbledon, la segunda en importancia del torneo.

«Esto me da un impulso para seguir confiando en mi juego y jugar torneos Futures e intentar hacerlo lo mejor posible. Hace un mes era prácticamente impensable pensar en esto», destacó.