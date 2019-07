Tebas: "¿Los horarios? Es lo que hay"

El presidente de La Liga, Javier Tebas, habló ayer ante la prensa en un acto en el que presentaban a la empresa de cómida a domicilio Deliveroo como uno de los nuevos patrocinadores de las dos máximas categorías del fútbol español.

Tebas fue preguntado por el conflicto que existe entre la Real Federación Española de Fútbol, que no autoriza los partidos de los lunes y los viernes, y La Liga, que ha programado las tres primeras jornadas con varios partidos en esos días de la semana. Tebas aseguró que «los horarios son los que hay» y no existe ninguna voluntad de cambiarlos por parte del organismo que el preside. «Se podrá pedir un Deliveroo los viernes y los lunes mientras vemos un partido», añadió en tono irónico.

Continúa el conflicto entre La Liga y la RFEF después de que ambas entidades alcanzaran un acuerdo de mínimos para el nuevo Convenio de Coordinación, en el que no se llegó a ningún acuerdo sobre los partidos de los viernes y los lunes, a los que se opone el organismo que preside Luis Rubiales. Fue el propio Rubiales el que, desde su cuenta personal de Twitter, atacó los horarios que estipuló la entidad que dirige Tebas la semana pasada: «La RFEF no autoriza a La Liga viernes (sin acuerdo) ni lunes. El CSD nos cita por esto y Tebas dinamita la reunión y ningunea al fútbol, a las aficiones e incluso al CSD. Seguimos igual: NO HABRÁ FÚTBOL LOS LUNES. Ahora nos demandará. A ver qué dice la Justicia».

Tebas se mostró contento por el nuevo patrocinio y aseguró que Deliveroo contribuirá para hacer la experiencia del fútbol en casa algo «todavía mejor». El dirigente de La Liga evitó hablar sobre la polémica que envuelve a la compañía de comida a domicilio por su relación con los 'riders': «Hay que esperar a las resoluciones finales, pueden llegar al Supremo».