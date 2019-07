Moi Gómez: "El Villarreal es el club de mi vida, el que me lo ha dado todo"

El Villarreal presentó ayer a Moi Gómez, centrocampista de la cantera grogueta que el año pasado defendió los colores de la SD Huesca en Primera y que llega por al submarino amarillo procedente del Sporting por 1,3 millones de euros. El alicantino declaró estar «muy agradecido» al club por su vuelta y aseguró que su intención desde que abandonó el club hace tres años siempre ha sido regresar. «Este equipo es mi casa. Llegué con once años y siempre me han tratado como a un hijo. El Villarreal es el club de mi vida, el que me lo ha dado todo», dijo ante los medios. Gómez se definió como un jugador «polivalente, capaz de jugar en cualquier parte del campo» y añadió: «Cuando me fui me faltaba madurez y experiencia, he ido ganándola paso a paso. Ahora llego mucho más maduro».

Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club, destacó el enorme potencial del jugador de 25 años y aseguró que, «tras jugar mucho y muy bien durante un año y medio», se convertirá seguro en una «pieza clave».



Álvaro, al Marsella por 5 millones

Además, Álvaro González pone rumbo al Olympique de Marsella tras tres años defendiendo al club castellonense. El central se marcha cedido por un año, pero con una opción de compra obligatoria que asciende a cinco millones.