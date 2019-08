Un valenciano es tercero del mundo por descalificación del segundo por doping

El triatleta de Alaquàs Jorge López estaba trabajando cuando se enteró de una gran noticia: ha logrado la medalla de bronce en el campeonato mundial de triatlon de larga distancia en Pontevedra (Mundial 2019 Pontevedra ITU World Triathlon Multisport Championships). Esta competición se celebró en el mes de mayo y el deportista de l'Horta quedó en cuarta posición, por detrás del francés Lionel Roye, del portugués Nuno Silva y de Antonio Ferreira Da Silva (EEUU). Pero López conoció la sanción que la Comisión Antidopaje le impuso a Silva por doparse en la competición. El portugués dio positivo en «efedrina» y «oxilofrina» (dos sustancias clasificadas bajo la Lista Prohibida como Estimulantes especificados), por lo que se propone sancionarle con dos años sin competir.

Asimismo, Silva se ha quedado sin su medalla de plata y, por tanto, Jorge López pasa a ser el tercer clasificado mundial.

«Cuando me enteré de la noticia, por un lado, me puse feliz, soy el tercero del mundo en un campeonato de triatlón. Por otro lado, sentí rabia porque por culpa de un deportista que no jugó limpio me quedé sin subir al pódium a recoger la medalla en mi propio país, lo que hubiese sido todo un orgullo», explica. Para que la sanción sea efectiva sólo falta que la International Triathlon Union ( ITU) tiene que publicarla el boletín oficial. Y con posterioridad, la Federación Española reclamará el tercer puesto del español.

«No logro entender por qué los deportistas se dopan, pero menos aún por qué lo hacen a nivel amateur», valora. López participaba en la categoría de larga distancia de 40/44 años. El deportista, que es policía local en Torrent, espera recibir su medalla de bronce. En este rango los deportistas no reciben una compensación económica, por lo que compiten por su pasión al deporte y el dopaje «no tiene ningún tipo de sentido».

De 18 a 24 horas semanales

El triatleta dedica una media de 18 a 24 horas semanales a entrenar. Se componen de varias sesiones: natación en solitario, salidas en bicicleta con el club Triculpelat de Alaquàs, dos sesiones semanales de atletismo (su mejor prueba) y entrenamiento en el gimnasio. Esto lo combina con días de recuperación. Este es su programa desde hace cinco años. El año pasado se clasificó y participó en el Ironman de Hawai, «un sueño» para el policía, una prueba a la que espera volver el año próximo.