Decidido, Kang In Lee se queda

La decisión por parte del Valencia CF está tomada: Kang In Lee se queda en la primera plantilla y comenzará la temporada 19/20 como uno más. En ella ha tenido mucho peso la opinión del máximo accionista Peter Lim, que en la reciente cumbre de Singapur expresó a Mateu Alemany la necesidad de potenciar a los jóvenes de la cantera que han demostrado tener capacidad, como así quedó claro en el comunicado que el club emitía horas después de ese encuentro, que hacía referencia explícita a una «apuesta muy firme por los jóvenes jugadores de talento formados en su Academia». Queda por tanto descartada la cesión y, al menos de momento, la intención del jugador de que el club valore alguna de las ofertas que tiene para traspasarlo. Aunque las palabras de su agente mantienen algo de incertidumbre, este mismo lunes afirmaba que a día de hoy «con Kang In no se descarta nada», todo apunta a que el futbolista comenzará la temporada con el primer equipo y cualquier posible salida se aplazaría al mercado invernal si hasta entonces no tiene minutos en el equipo de Marcelino.

El futuro de Kang In Lee ha sido uno de los puntos de fricción que provocaron la reunión de Singapur. Así, este lunes, apenas unas horas después de que Mateu Alemany regresara a la actividad en las oficinas del club, uno de los primeros en acudir por allí era precisamente Javier Garrido, el representante del futbolista coreano. Estuvo menos de una hora reunido con Alemany y en ese encuentro se habló de cómo ha quedado definitivamente la situación del jugador, que es básicamente como deslizaba Marcelino tras el partido frente al Leverkusen. El entrenador sabe que la decisión del club es que se quede.

Javi Garrido permanecía durante algo menos de una hora en las oficinas del Valencia CF con Mateu. A su salida de la sede valencianista, el agente declaraba eso de «con Kang In no se descarta nada, veremos todo lo que sea para el bien del jugador tanto el club como por nuestra parte». Eso sí, Garrido ha dejado claro que «el Valencia CF no contempla la venta ni la van a contemplar nunca».

En la cita no se trató sobre una posible ampliación y mejora de contrato del jugador. El pasado mes de enero el club le hizo ficha del primer equipo y activó la cláusula de 80 millones, pero no varió la duración del contrato, estipulada desde el verano anterior hasta 2022. Es una posibilidad que el Valencia valorará.



El mercado

Mientras, Marcelino aprieta para tener cuanto antes los últimos refuerzos, en especial el cuarto central y el lateral izquierdo. Sin ir más lejos, Gayà daba el susto en los minutos finales ante el Leverkusen y no tiene recambio en la plantilla. El central del Alavés Víctor Laguardia y el lateral del Rayo Álex Moreno son dos de los futbolistas por los que el club ha iniciado negociaciones, por el momento sin éxito. Mientras, el mercado ofrece otras opciones como la de Sergi Gómez, central con el que no cuenta el Sevilla, y el lateral Dídac Vilà, cuyo representante visitaba este lunes las oficinas del Espanyol para plantear que el futbolista tiene ofertas para salir. El club de Mestalla no ha movido ficha con el Espanyol.