Ontiveros, asunto complicado

El presidente del Villarreal CF Fernando Roig, durante el acto de presentación de Zambo Anguissa, dejó entrever ayer que el club no tiene urgencia alguna ante la falta de aprobación del jeque Al Thani al traspaso de Ontiveros, si bien sí que le mandó un mensaje implícito al mandatario malaguista al asegurar la comunicación para el fichaje está siendo «complicada». «La situación no se cuál es en concreto pero el Villarreal más o menos opta por otros sitios y no se si se hará o no se hará, si contestará o no contestará, si ha contestado o no ha contestado, pero es complicada la comunicación y de momento nosotros seguimos nuestro camino que es jugar el partido de mañana (por hoy) en La Nucia, y preparar la temporada para jugar el primer partido contra el Granada».

Respecto a la salida del central catalán Víctor Ruiz, el presidente groguet confesó que se están «terminando los últimos flecos, está viajando o está en Turquía y en las próximas horas se dará por cerrado» para dejar entrever después que el club tirará hacia adelante con los tres centrales que le quedan y Mario Gaspar al asegurar que en es posición han incorporado a varios jugadores y «la plantilla está correcta».



Zambo llega para sumar

Por su parte Zambo Anguissa, que ha llegado cedido con opción de compra al Villarreal, explicó en su acto presentación como nuevo jugador del club que llega para aportar su «granito de arena» para que el equipo recupere su posición en la Liga. «Tengo confianza en hacer una gran temporada y solo pienso en el presente» declaró el jugador, que también confesó que su fichaje «no ha sido fácil» y mostró su agradecimiento al club. En relación con su posición, Anguissa explicó que es «consciente» de lo que puede aportar al equipo «para que sea todavía mejor» y manifestó que cree que con su juego puede aportar «equilibrio».

Asimismo, el jugador reconoció que antes de fichar por el Villarreal se puso en contacto con su compatriota Toko Ekambi. «Toko me dijo cosas muy buenas. Me decía la verdad. Me he encontrado un club que me gusta mucho», declaró. Por último, como anécdota, destacó el «placer» de jugar al lado de un jugador «con tanta calidad» como Cazorla.



Nuevo amistoso ante La Nucia

En el apartado puramente deportivo, el Villarreal encara esta tarde en La Nucia (19.30) un nuevo compromiso de pretemporada en el que Javi Calleja continuará probando a sus jugadores de cara al estreno liguero que se producirá en menos de dos semanas. El encuentro servirá para presentar al conjunto alicantino ante su afición en su llegada a Segunda B.