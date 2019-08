Marcelino mira hacia el futuro

Marcelino quiere mirar al futuro en el Valencia CF. Tras varias semanas marcadas por la incertidumbre que ha envuelto el destino del propio técnico y de Mateu Alemany, el asturiano tiene claro que el camino a seguir de cara a los próximos meses es el mismo que ha llevado al equipo a clasificarse dos años consecutivos para la Liga de Campeones y a conquistar la Copa del Rey. «Hay que mirar hacia el futuro y seguir las pautas de trabajo que hemos seguido hasta ahora porque nos ha llevado a excelentes resultados, no hay que ir mirando permanentemente a esto, y sí a dos años de trabajo», aseguraba ayer el entrenador valencianista en la rueda de prensa previa al choque que le enfrentará mañana al Inter.

Marcelino sabe que el sendero transitado no ha sido fácil y que la casualidad no ha tenido que ver en los resultados. «Ha sido trabajo bien hecho y vamos a intentar seguir por ese camino», valoraba el de Villaviciosa antes de destacar que hay que dejar atrás lo acontecido en torno al club y ser «lo suficientemente analíticos para saber repetir las bases sólidas que nos han llevado hasta donde estamos». En esta línea, el técnico reconoció que se ha llegado a un acuerdo para proseguir con la normalidad que ha imperado los dos últimos años en la entidad de Mestalla.

«Hemos iniciado un modelo de trabajo desde nuestra llegada y no hay por qué cambiar», afirmaba el asturiano, que quiso evaluar también el cambio vivido en este tiempo en el Valencia CF. «Si un equipo pasa de ser el 12 por dos temporadas seguidas, con un gasto excesivo y pasa a rentabilizar la totalidad de los fichajes y sube del 12 al 4, repite el cuarto y gana la Copa después de 11 años al Barça de Messi, que solo había perdido finales contra el Madrid, la lógica dice que hay que seguir trabajando de la misma manera», recalcó.



Feliz por lo vivido

Marcelino no quiso hablar hipotéticamente de qué habría sucedido si Mateu hubiera dimitido como director general, aunque sí manifestó que pese a todo se siente «feliz» por todo lo vivido desde su llegada a la entidad. «Soy feliz porque he vivido aquí momentos muy importantes en mi vida y hay situaciones que me sorprenden y me dejan menos feliz, pero creo que es lo que nos sucede a todos en nuestro trabajo y nuestra vida», enfatizó el entrenador quien, pese a ello, también tuvo palabras de agradecimiento a todos los que le han acompañado en el camino. «Estoy muy agradecido a la plantilla que tengo, a esta afición y, por lo tanto, lo único que intento con todo mi empeño es seguir respondiendo a esa confianza y eso me hace feliz», resaltó.



Su renovación, aparcada

Con todo lo vivido, el técnico valencianista negó que se les haya transmitido a él o a alguien de su equipo «una pérdida de confianza», pero sí que sentenció que esta crisis hay que evitarla «por el bien del Valencia, de la afición, de la plantilla y por el bien de seguir creciendo». Así, Marcelino destacó que seguro que hay clubes «que se están frotando las manos con nuestros problemas», por lo que se intentará que todo quede desde ya cerrado. «Las palabras fueron en ese sentido, los hechos demostrarán si es así», valoró.

Por otro lado, el entrenador también señaló que su renovación más allá de 2020 es secundaria ahora mismo. «Estoy acostumbrado a trabajar en mi último año de contrato y estamos felices en el Valencia CF tanto a nivel familiar como profesional. Nos gustaría seguir mucho tiempo pero entendemos que los ciclos de los entrenadores son cortos», expresó.