Objetivo, tres fichajes más y 'despejar' la banda derecha

Marcelino García, a la par que feliz y contento con «una plantilla extraordinaria que quiere seguir creciendo», está también impaciente con la llegada de los jugadores que faltan para cerrar el grupo. «Estamos igual que hace unas semanas, no cabe duda que la crisis de la semana pasada paralizó todo el movimiento de mercado, después del acuerdo creía que se iba a dar mayor celeridad, pero estamos en un punto similar», decía en su comparecencia previa al partido ante el Inter. «Se han producido salidas de Uros, pero en cuanto a las entradas seguimos en el mismo punto. Estamos negociando, intentamos que se produzca el acuerdo y desde el absoluto consenso que es la base desde el inicio, llegar a los acuerdos definitivos para potenciar una plantilla que es muy buena, pero que para los objetivos que buscamos hay que potenciar algunas posiciones».

Esas posiciones, según el análisis del entrenador, las deja claras cuando se le pregunta por el posible fichaje de Rafinha: «No voy a hablar de ningún futbolista que no esté en la plantilla, hablaré de los que están, necesitamos al menos tres futbolistas, un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo».

Para esas tres posiciones hay, sin embargo, nombres concretos. El central favorito es Víctor Laguardia, uno de los capitanes del Deportivo Alavés, mientras para el lateral Mateu Alemany trabaja en una operación con el Rayo Vallecano para traer a Álex Moreno, un futbolista por el que también está apostando fuerte el Betis. El jugador de ataque, aunque Marcelino no lo diga, es el barcelonista Rafinha, jugador al que el técnico ve con cualidades para dar descanso a Parejo en determinados partidos.

Aunque las tres incorporaciones no son el único dolor de cabeza del entrenador, que además ha de solucionar el rompecabezas de la banda derecha, donde tiene ahora mismo muchos jugadores para un solo puesto. Obviamente le sobran y así lo reconoce, contando además con que Rafinha también se adapta a esa zona del ataque. «Interesa no quedarnos con cuatro jugadores en la misma situación, eso va a conllevar que haya jugadores que jueguen poco y eso no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Ferran puede jugar en las dos bandas, Kang In hablando con él prefiere esa posición y a partir de ahí tenemos a Carlos (Soler), que es el jugador con más minutos. Y luego esta Jason. Con todo ello tomaremos una decisión, porque hay jugadores que se quedan sin jugar».

Solucionar ese rompecabezas es sin duda la clave. Se trata de futbolistas como Soler, Ferran o el propio Kang In, material sensible en este proyecto que quiere poner en valor a los productos de su Academia. De las palabras de Marcelino se desprende3 que el cuerpo técnico trabaja para buscar sitio aprovechando las cualidades de cada uno de ellos, aunque va a ser complicado que todos se vayan a quedar en la plantilla definitiva más allá del 2 de septiembre.

El que sí tiene pinta que se queda es Rodrigo. Ayer se cerró definitivamente el mercado de fichajes en la Premier League inglesa sin novedad con el delantero ni con ningún otro futbolista de la plantilla.