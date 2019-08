? El Comandante José Luis Morales, que no padeció ningún contratiempo durante estas semanas de preparación, no viajó a tierras insulares por precaución con el objetivo de tenerlo en un estado óptimo para el duelo de la semana que viene frente al Alavés, correspondiente a la primera jornada de LaLiga Santander. Con un golpe desde el amistoso contra el Elche en Alcoi, su sitio en el once lo ocupó Rubén Rochina.