Óscar Duarte: "No debemos empezar pensando en que el objetivo es salvarse"

Óscar Duarte nació hace 30 años en Catarina, una pequeña población de Nicaragua. Sin embargo, su carrera deportiva ha estado siempre ligada a Costa Rica, donde empezó a jugar de forma profesional en el Saprissa hasta que dio el salto a Europa de la mano del Brujas. Allí jugó hasta 2016, cuando el Espanyol se fijo en él, y ahora, 3 años después, inicia una nueva etapa en el Levante. ¿Su mejor recuerdo futbolístico? El Mundial de 2014, en él hizo historia con la primera clasificación de los ticos para unos cuartos de final, lo que convirtió a su generación y a él en los mejores de la historia de su país.

Firma por dos temporadas y una tercera opcional y trae consigo mucha experiencia en el fútbol español, ¿cómo afronta esta nueva etapa?

Estoy muy contento de estar aquí y de que el Levante me haya dado esta oportunidad, ahora toca trabajar fuerte para cumplir todos los objetivos del equipo.

Ha tenido otras ofertas este verano, ¿qué le hizo decantarse por el Levante UD?

Gracias a Dios tuve diferentes ofertas de distintos lugares, pero no cumplían el perfil de lo que estaba buscando. Prioricé el tema deportivo y cuando llegó la oportunidad de venir al Levante no lo pensé porque me ofrecía seguir compitiendo a un gran nivel.

¿Cómo están siendo sus primeros días como jugador granota?

Superbién la verdad, desde el primer día tanto el personal del club como mis compañeros y el cuerpo técnico han sido muy amables. Eso te deja más tranquilo y te hace las cosas más fáciles.

¿Qué le ha dicho Paco López?, ¿qué espera el mister de usted?

Hemos hablado muy poco, ya iremos hablando cositas durante este tiempo. De momento sólo me ha ido introduciendo un poco a los entrenamientos y a la dinámica de grupo y conforme pase el tiempo se irá viendo.

El Levante se ha reforzado con ocho incorporaciones, usted ha sido la última, ¿cómo está viendo al equipo?

Bastante bien, en los partidos que han disputado en la pretemporada los nuevos lo han hecho bastante bien y, aunque lo iré viendo mejor en los entrenamientos, creo que existe una competencia sana que nos hace mejorar a cada uno y hace mejor al grupo.

Respecto a esa competencia, en su posición hay jugadores como Rubén Vezo que dejaron grandes sensaciones el año pasado, ¿cómo ve la lucha por la titularidad?

Bueno, hay jugadores importantes que llevan tiempo en el equipo y lo han estado haciendo bien, yo vengo a sumar y a trabajar. La competencia que hay en la defensa es sana y bonita que es lo verdaderamente importante, al final el entrenador será el que tome la decisión de quién juega.

Hay mucha competencia, pero pocos internacionales en la plantilla, ¿cree que su experiencia con Costa Rica le va a beneficiar?

No lo creo, ese tipo de cosas van a parte de lo que es el día a día del equipo. Cada uno trabaja y se entrena para jugar, pero yo vengo aquí con humildad, con ganas de esforzarme y darle motivos al entrenador para estar en el once.

Ahora que ya se ha incorporado a los entrenamientos, ¿le ha sorprendido algún compañero?

Ya los conocía un poco porque nos enfrentamos en años pasados y ya sé la calidad que tiene cada uno. En general me ha sorprendido la buena actitud del grupo, todos están entrenando muy bien y quieren competir y ganar en los diferentes juegos que hacemos, eso es bonito, me quedo más con el trabajo colectivo que con el individual.

¿Cómo se definiría Óscar Duarte como jugador?

No me gusta mucho definirme o decir como soy, este tipo de cosas prefiero que la gente lo vaya viendo conforme vamos jugando. Lo que sí puedo decir es que cada día voy a esforzarme al máximo y a trabajar por el bien del equipo.

No ha tenido mucha suerte con las lesiones los últimos años, ¿cómo se siente físicamente?

El año pasado estuve prácticamente todo el año disponible, aunque el anterior sí que tuve una lesión de rodilla importante. El entrenador es el que decide quién juega y quién no, por diferentes razones no tuve tanta participación, pero en los últimos 6 meses jugué prácticamente 11 partidos con Costa Rica y jugué la Copa Oro. Me encuentro muy bien, físicamente me he estado preparando y ahora toca sumarme como uno más al equipo.

El Espanyol, por estilo de juego, asume menos riesgos en defensa que el Levante, ¿cree que le costará adaptarse?

Poco a poco, con el trabajo diario y conociendo la idea que tiene el entrenador de cómo vamos a jugar. Yo creo que todos los jugadores que estamos aquí, aunque obviamente algunos llevan un poco más de tiempo, nos adaptaremos rápido a lo que Paco López quiere y, al final, ahí también se verá la implicación que tiene cada uno.

¿Se marca algún reto a nivel personal para este curso?

Jugar, que es lo que quiero. Pero esto es un deporte colectivo y lo más importante es el equipo, aquí lo que quiera cada jugador no va a contar.

¿Qué expectativas tiene a nivel colectivo?

Eso se irá viendo durante la temporada, pero hay una idea clara que el entrenador quiere y nosotros tenemos que plasmarla en el campo y que se vea un Levante que juega bien y gana.

El objetivo es la salvación, ¿pero puede aspirar a más el Levante?

Yo creo que nosotros no deberíamos empezar el año pensando en la salvación o en aspirar a más que eso. Creo que tenemos que ir partido a partido, tratando de prepararnos bien para ganar y, al final, lo que vaya pasando durante el año será lo que marque los objetivos.

¿Qué tal sus primeros días en València?

Bastante bien, ha sido todo fácil. Encontré muy rápido casa, además, mis compañeros se han interesado por mi y se han ofrecido por si necesitaba algo, pero bueno, ha sido todo muy sencillo y ha ido bien.