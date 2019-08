Refuerzos para asaltar la Liga

?La vuelta a la competición europea que ya se llamaba Copa de la Uefa no fue feliz y el club que en las Bodas de Oro no pudo alcanzar ningún título, nacional ni europeo se preparó para el periodo siguiente en el que tendría que aspirar a nuevas metas. Ganada la Copa en 1967, el siguiente reto fue la Liga. Para ello la plantilla se reforzó con jugadores que la potenciaron. La defensa se reforzó con el argentino Jesús Martínez, de origen gallego, el paraguayo Aníbal Pérez Myers, que fue contratado para sustituir a Mestre, los defensas españoles Antón, y Barrachina y el extremo asturiano Fuertes, asturiano que llegó del Pontevedra. Además fue fichado Enrique Collar que no había renovado contrato con el Atlético de Madrid. Fue la preparación para nuevo asalto al galardón liguero. Y en esto llegó Di Stéfano.