Bautista sufre el revés de Gasquet y cae eliminado en Cincinnati

El tenista castellonense Roberto Bautista chocó con un gran Richard Gasquet en cuartos de final del torneo de Cincinnati, séptimo Masters 1.000 de la temporada, y se despidió este viernes con un 7-6(2), 3-6, 6-2 cuando celebraba su salto al 'Top 10' del mundo.

El duelo no dejó tiempo de respiro y el francés se tomó la revancha de la derrota la pasada semana contra el español en Montreal. Ambos entraron a un gran nivel, dejando buenos golpes que se alargaron hasta mandar el primer set a la muerte súbita. Ahí llegaron los primeros errores de Bautista, que le costaron ir a remolque en el partido.

Bautista falló con el revés para verse 3-1 abajo en el 'tie-break', una desventaja que ya no remontaría. Precisamente el revés, el golpe preferido de Gasquet, fue un martillo continuo contra el español. Sin embargo, un Bautista que aseguró el 'Top 10' el próximo lunes por primera vez en su carrera con su presencia en cuartos de Cincinnati supo jugar en el alambre y empatar el choque. Los ataques del español encontraron los 'breaks' en el tercer y noveno juego, para forzar el tercer parcial. Gasquet no se inmutó ni en lo físico ni en lo tenístico y un revés tras otro desquició al español. Con 4-1 en contra Bautista aún peleó por recuperar un 'break', pero no cedió el francés.

El galo alcanza así su primera semifinal de Masters 1.000 desde Miami 2013, con la gran ocasión de jugar la final si gana a David Goffin.