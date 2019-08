El Villarreal debuta recibiendo al Granada y con la lección aprendida

El Villarreal arranca hoy la Liga en el estadio de La Cerámica recibiendo al recién ascendido Granada, en un partido en el que los locales esperan no repetir lo sucedido hace un año y que dejará la vuelta de un viejo conocido 'groguet', Roberto Soldado, a la que fue su casa. El 'Submarino' quiere evitar comenzar con dudas como lo hizo hace un año al perder con la Real Sociedad, por lo que quieren sumar los tres puntos e incrementar confianza.

El entrenador del Villarreal, Javi Calleja, no quiere confianzas ante un recién ascendido y recordó ayer que el Granada «es un equipo muy rocoso y bien trabajado». Calleja, que se mostró satisfecho con lo visto del equipo durante la presemporada, no quiso dar a conocer el once titular que saltará hoy al Estadio de La Cerámica.



Ontiveros, muy cerca

Sí que habló sobre el posible fichaje del malaguista Javi Ontiveros, aunque no de forma explícita. El míster «groguet» confirmó que la plantilla «no está cerrada» y que falta alguna incorporación que «vendría en breve». Así, todo apunta a que el traspaso está cerca de cerrarse con el Málaga, más aún cuando ayer su entrenador Víctor Sánchez dejó fuera de la lista al extremo.