Ontiveros será jugador del Villarreal por 5 temporadas

El centrocampista marbellí Javier Ontiveros estuvo ayer en la Ciudad Deportiva del Villarreal desde primera hora de la mañana donde pasó revisión médica de forma satisfactoria, si bien su fichaje todavía no es oficial porque según fuentes próximas a la negociación faltan algunos flecos entre clubes. Entre Ontiveros y el Villarreal está todo cerrado y el jugador, salvo giro inesperado de los acontecimientos, firmará un contrato por las próximas cinco temporadas. De hecho se espera que su fichaje sea anunciado a lo largo del día de hoy, si bien esta mañana en principio no está programado que participe en la sesión junto a sus compañeros si no ha firmado antes.

El Villarreal pagará al Málaga CF 7,5 millones por su traspaso, cantidad fija a la que posteriormente se le pueden añadir otras variables en función de los objetivos que alcance el jugador a lo largo de las anteriormente mencionadas próximas cinco campañas y que podrían suponer otro millón y medio más. Por una parte es precisamente ahí donde todavía faltaban ayer al cierre de esta edición algunas aristas por pulir ya que el jeque Al Thani, pese a haber accedido a la venta del jugador finalmente, todavía está peleando algunos incentivos probables por el jugador.



Con Ndiaye y el Getafe

Así las cosas, todo apunta a que la operación se cerrará hoy, aunque en los flecos entre ambos clubes aún pendientes anteriormente mencionados también está la situación de Ndiaye. El Villarreal lo cedió al Málaga, que el próximo verano lo debe comprar obligatoriamente por 6 millones y que hoy por hoy no puede soportar su ficha en LaLiga Smartbank. El conjunto costasoleño ha pactado la cesión del jugador al Getafe y está pendiente de asegurarse una salida satisfactoria para no verse obligado el próximo verano, ya que al Villarreal le da igual dónde juegue el jugador si se le respetan las condiciones. Las dos operaciones podrían anunciarse de forma consecutiva.

Será entonces cuando se anuncie, en principio, el fichaje de Ontiveros, quien llegó ayer a Vila-real para cerrar una operación que ya llevaba varias semanas en marcha y que ha sido sin duda alguna la más larga y complicada del verano para el equipo presidido por Fernando Roig, ya que los contactos comenzaron a finales del mes de junio y han pasado dos meses sin que el fichaje sea aún oficial debido en gran medida a que el jeque Al Thani no ha dado luz verde a las condiciones que habían pactado para el grueso de la operación las dos entidades hasta que el límite salarial le ha obligado.



Explosión en Segunda

«Es un jugador con unas magníficas condiciones, pero no sé qué pasa cuando no va a entrenar. Conozco jugadores mucho mejores que él que ahora están trabajando y se levantan muy temprano. Que tenga cuidado porque el fútbol se pasa muy rápido...». Míchel le lanzaba hace dos temporadas este dardo envenenado a Ontiveros cuando el técnico empezaba ya a estar herido de muerte en la temporada del descenso malaguista. Dos años después, con Víctor Sánchez del Amo en el banquillo del club de Martiricos -paradójicamente la relación entre los exmadridistas Víctor y Míchel siempre ha sido excelente- el talentoso extremo 'rompió' y confirmó lo que desde hace años saben todos los técnicos que se encargan de seguir el fútbol base español, incluidos lógicamente los del Villarreal que lo seguían desde tiempo atrás.

Ontiveros, que cumplirá el próximo septiembre 22 años, cuenta con experiencia en varios clubes españoles -debutó en LaLiga con los malaguistas en 2015 antes de pasar por el Valladolid (cedido en la 2017-18) y brillar este año con los andaluces en su intento de volver a la élite- y las inferiores de la selección, donde fue internacional Sub-17 y Sub-19.