"Solo me importa ganar y quiero aportar esa mentalidad al equipo"

Jordan Loyd, la guinda del Valencia Basket 19/20, ya posa con la que será su camiseta durante al menos las dos próximas temporadas. El escolta estadounidense fue presentado ayer de manera oficial en el concesionario Ford Montalt, donde aseguró que llega a València con la ambición de ganar todos los partidos y con la intención de transmitir esa mentalidad al resto de sus compañeros.

Loyd, que consiguió el anillo de campeón de la NBA hace poco más de dos meses, se mostró muy agradecido y feliz con el club taronja por permitirle seguir creciendo en «un equipo con tanta historia y en una liga que, probablemente, sea la segunda mejor del mundo». El escolta hizo especial hincapié en «la cultura ganadora» con la que se ha críado y que tratará de aportar al equipo: «No quiero que nos quedemos satisfechos solo con salir a jugar, siempre salgo a luchar la victoria contra quien sea y nunca voy a cambiar esa mentalidad».

El ex de Hapoel Eliat y Toronto Raptors prometió darlo todo por el equipo «ya sea en los partidos, en los entrenamientos o hasta estirando» y, pese a demostrar una gran ambición, aseguró que no se marca objetivos personales: «solo espero que consigamos el máximo número de victorias posibles, no miro las estadísticas, cuando salgo a la pista lo hago para disfrutar y eso siempre me ha traído cosas buenas».

Loyd también tuvo tiempo para hablar sobre cómo están siendo sus primeros días en la capital del Turia: «Todo el mundo se ha portado genial conmigo desde que llegué, me han contado cosas muy buenas sobre España y, especialmente, sobre València». El estadounidense dijo estar «muy contento» sobre como se está adaptando al equipo y la relación que tiene con sus nuevos compañeros. De hecho, durante todo el fin de semana, el propio Loyd estuvo colgando en redes sociales distintas fotos y vídeos en los que aparecía en la playa y comiendo paella junto a otros miembros de la plantilla como Alberto Abalde o Vanja Marinkovic.

Una vez finalizada la rueda de prensa del nuevo jugador taronja, el presidente de la entidad, Vicente Solà, se puso ante los micrófonos para valorar la incorporación del estadounidense. Solà apuntó que Loyd es «el primer campeón de la NBA que viste la camiseta del Valencia Basket» y añadió: «además lo hace de forma reciente, ya que consiguió el anillo hace pocos meses». El dirigente del club valenciano también quiso destacar las aptitudes del escolta y lo definió como un jugador «con mucha facilidad para conseguir puntos, tanto en tiro exterior como atacando el aro, cuya capacidad atlética en ambos lados de la pista nos aportan algo que necesitabamos» y concluyó: «sus virtudes se complementen a la perfección con el resto de exteriores y, además, es un jugador versátil que también puede jugar de base».

Tras la intervención del presidente de la entidad, el acto prosiguió con la celebración del acuerdo de patrocinio entre el concesionario y el Valencia Baske.



El viernes, primera prueba

Loyd y el resto de nuevas incorporaciones de la plantilla (exceptuando los que están con sus selecciones) se medirán el viernes al TAU Castelló. Los de Jaume Ponsarnau volvieron al trabajo hace una semana y disputarán cinco partidos amistosos antes de arrancar el curso liguero.