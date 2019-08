El PSG responde hoy a la oferta del Barça por Neymar

El París Saint-Germain se comprometió a dar una respuesta hoy a la última oferta del Barcelona por Neymar, presentada ayer por una delegación del club español que estuvo varias horas reunida con el director deportivo de la entidad francesa.

Según publica el diario Le Parisien en su edición digital, el club español ofreció 170 millones de euros a pagar en dos plazos por hacerse con los servicios del atacante brasileño, dos años más tarde de que el PSG le fichara al pagar al Barcelona 222 millones de euros.

La oferta no incluye ningún jugador para aligerar el cheque, agrega el diario. El diario L'Équipe, por su parte, indica que sí hay jugadores en el canje, aunque todavía no se han determinado cuáles. Ambos medios coinciden en que el clima del encuentro fue bueno y que se avanzó en la negociación, aunque por el momento no se ha cerrado un acuerdo. L'Équipe habla de conversaciones «constructivas y avances notables».

La reunión, que se prolongó durante toda la mañana, acabó sobre las 16.30 horas sin que hubiera un acuerdo, pero Leonardo, director deportivo del PSG, se comprometió a responder en breve a los emisarios del club catalán, encabezados por el director general Oscar Grau.