Neymar se queda fuera de la lista del PSG para el partido ante el Metz

En plena cumbre por conocer cuál será su futuro, el brasileño Neymar no formará parte del grupo de convocados para el partido que hoy disputará el París Saint-Germain contra el Metz, indicó este jueves el entrenador, Thomas Tuchel. «No hará el viaje porque la situación es similar a la previa del duelo contra el Toulouse», señaló el técnico, quien ya había indicado antes del duelo de la pasada semana que el jugador no sería convocado hasta que se aclarara su futuro, en medio de las negociaciones que el PSG mantiene con el Barcelona para un eventual traspaso.

Tuchel reconoció que la situación que vive el club con su estrella brasileña, adquirido hace dos años por 222 millones de euros, afecta a todo el equipo y expresó su deseo de que se cierre pronto el mercado de fichajes. «No solo me afecta a mí. Pero yo no soy más que el entrenador y el entrenador no lo decide todo en una situación como esta, en un gran club y con un gran jugador como este. Hay muchas partes implicadas», destacó el germano. Pese a los rumores de fichaje y la reunión ayer entre los presidentes de ambos clubes, Tuchel también indicó que afronta «con serenidad» la situación, aunque enfatizó que no puede determinar si Neymar seguirá con ellos la próxima temporada o si se marchará.