Leclerc repite 'pole' en Monza

Charles Leclerc (Ferrari) logró este sábado la 'pole' del Gran Premio de Italia de Fórmula Uno en una sesión de clasificación que será recordada por un esperpéntico final en el que los pilotos, menos el monegasco y el español Carlos Sainz, frenaron en exceso para no completar primeros la vuelta y se quedaron sin tiempo para hacer el segundo intento.



Leclerc, que la semana pasada también salió primero en el Gran Premio de Bélgica, donde logró su primera victoria, firmó la cuarta 'pole' de su carrera deportiva. También lo hizo este mismo año en Baréin y Austria.



El monegasco liderará la parrilla de Monza y estará acompañado en la primera fila por el británico Lewis Hamilton (Mercedes).



Desde la segunda comenzarán el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) y el alemán Sebastian Vettel (Ferrari).





QUALIFYING CLASSIFICATION*



