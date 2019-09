Fernando Alonso tendrá de copiloto a Marc Coma en su camino al Rally Dakar

El español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula Uno y ganador del último Mundial de resistencia (WEC), hará, como preparación con miras a su posible participación en el Rally Dakar, el Lichtenburg 400, un raid en Sudáfrica en el que ya tendrá como copiloto a su compatriota Marc Coma, con el que seguirá compartiendo el Toyota Hylux en pruebas venideras.

Así lo acaba de anunciar este viernes la escudería japonesa, que confirmó que Coma, de 42 años -cinco veces ganador del Dakar en motos y seis veces campeón del mundo de rally raids de la FIM (Federación Internacional de Motociclismo)- será el copiloto de Alonso -de 38- en el equipo Toyota Gazoo Racing.

Ambos participan, este viernes y este sábado, en la Lichtenburg 400, la quinta prueba puntuable para el Campeonato de Sudáfrica de rally raids.

Alonso tenía previsto participar, fuera de concurso, en la Harrismith 400 -también en tierras surafricanas-, pero se cambió de escenario y, tras valorar la posibilidad de hacerlo de forma ajena a la competición, el doble campeón mundial asturiano de Fórmula Uno, disputará finalmente, con todas las consecuencias, la citada prueba; que incluye gran variedad de terreno, arranca y finaliza en Lichtenburg y pasa por las localidades de Coligny y Koster.

"Trabajar con Marc ha sido fantástico. He podido aprender muchísimo de él sobre los rally raids, gracias a sus amplios conocimientos de la disciplina y a su experiencia", comentó Alonso, que en 2018 se despidió -al menos de forma momentánea- de la F1 -categoría en la que consiguió las 32 victorias que logró España en toda su historia- y que este año repitió triunfo en las 24 Horas de Le Mans (Francia) para capturar el Mundial de resistencia (WEC).

"En esta modalidad del automovilismo, en la que tienes que pilotar cientos de kilómetros en cada jornada, es muy importante sentirse cómodo con la persona que está junto a ti en el coche", añadió el genial piloto asturiano, en declaraciones difundidas por Toyota.

Marc Coma, por su parte, se ha declarado "muy contento y orgulloso de entrar a formar parte del equipo" y de compartir su experiencia en rally raids con Alonso.

"Aunque llevo en esta disciplina ya mucho tiempo", dijo, "esto no deja de ser un nuevo reto para mí. Nunca imaginé que me sentaría en el asiento del copiloto y tampoco que me prepararía para competir en rally raids a bordo de un Toyota Hilux".

"Fernando y yo estamos trabajando realmente bien juntos", aseguró, "y ya he podido comprobar en primera persona hasta qué punto es metódico en su forma de afrontar los rally raids. También se está adaptando realmente bien a pilotar el Hilux y estamos viendo progresos no ya día a día, sino tramo a tramo".