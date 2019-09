Ndour: "Espero hacer una gran temporada"

Maurice Ndour, que se estrenó el jueves como jugador del Valencia Basket, fue presentado ayer. «Acabé satisfecho, fue un partido divertido. La filosofía del club basada en la familia se nota en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista», destacó el senegalés, que firmó 4 puntos.

Ndour, en un acto que tuvo lugar en Atmósfera Sport en Alaquàs, estuvo acompañado por Vicente Solá, presidente del club, y José Ramón Manzanares, director general de la tienda de deportes. «Espero no decepcionar y hacer una gran temporada», aseguró el mundialista, que dijo tener «muchas ganas de aprender del equipo para seguir mejorando».

En este sentido, admitió que lo que más le había sorprendido «es la filosofía de familia. No es muy común de ver en este negocio. Lo he encontrado desde el primer día, todos están ayudando. Esto es muy importante, a la larga te ayuda a ganar partidos». Por último, y en cuanto a la temporada más larga en la historia para los de La Fonteta, Ndour señaló que «no va a ser fácil compaginarlo. La ACB es una de las mejores ligas del mundo, no hay días de descanso. Cualquiera te puede ganar. No hay que pensar solo en Euroliga y por eso es una plantilla larga. Nos obliga a dar un paso adelante».



La presentación, mañana

Junto a la de Ndour se abordó la presentación del XXVI Trofeu Ciutat de València que mañana enfrentará al equipo taronja y al San Pablo Burgos en La Fonteta. Antes, a las 17:45, la presentación.