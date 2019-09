Ricardo Ten se proclama campeón mundial de ruta de ciclismo paralímpico

El valenciano Ricardo Ten, con su oro en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo paralímpico disputado en Emmen, lideró a una selección española que regresa de tierras holandesas con otras tres medallas de plata y dos de bronce.

Ricardo Ten, tras dejar la natación en 2016, después de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro, se ha reconvertido en un ciclista de éxito con el mérito añadido de hacerlo sin los dos brazos ni la pierna izquierda.

En el pasado Mundial de 2018 sumó un bronce en la contrarreloj individual y una plata en la prueba en línea, pero este año, tras ganar el Mundial de pista en marzo en Apeldoorn, se ha convertido en el primer ciclista español en ganar también en la misma temporada el oro en el Mundial de carretera.

Lo hizo con un carrera épica sobre el asfalto de Emmen en la que ganó a los ciclistas de su categoría, así como a los de la C2 y C3. «Ganar así ha sido muy bestia. Me he emocionado. Ha sido una carrera durísima. Íbamos en un grupo muy numeroso y durante las primeras vueltas no hemos parado de oír gente caerse a nuestro alrededor», dijo.