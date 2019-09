San Emeterio: "Será la Euroliga más competida"

Fernando San Emeterio, jugador del Valencia Basket, estuvo ayer junto a Felipe Reyes (Real Madrid) Jayson Granger (Baskonia) y Álex Abrines (Barcelona) en la presentación de la Euroliga 2019-2020, que será la primera con 18 equipos y empezará el próximo 3 de octubre. Los representantes de los cuatro equipos españoles coincidieron en señalar que la próxima «será la edición más competida de todas».

San Emeterio se mostró ilusionado con una competición que dice será «apasionante» y coincidió con el resto de sus rivales en que «sería muy bonito una Final Four con los equipos españoles, aunque nunca se ha dado y es muy difícil». El cántabro recordó que no pueden confiarse ya que todos los equipos son muy fuertes y «una semana ganas a uno de los más difíciles y a la siguiente pierdes contra uno que creías más asequible».

Con la presencia de Jordi Bertomeu, presidente y CEO de la Euroliga, la plataforma DAZN hizo un acto en Madrid, en el que el presidente de la competición aseguró que seguirám haciendo cambios «para elevar los estándares de calidad». Bertomeu explicó que en la Euroliga 2020-2021 no habrá límite de equipos de un mismo país y ascenderán y descenderán dos clubes, aunque puntualizó: «si el Valencia llega a playoffs se quedará en la competición un año más. La idea es que haya 16 equipos estables».

El catalán también confirmó que el diálogo con la FIBA sigue roto, aunque se ofreció a restablecerlo: «si hay un cambio de actitud yo estaré donde sea que me llamen, como he hecho siempre» y cargó duramente contra la Champions League de baloncesto: «no ha aportado ninguna novedad, solo la confusión de otra competición en paralelo. Además tiene un nombre que no se corresponde con los equipos participantes».