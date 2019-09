La Fonteta quiere ganar el primero

El telón de la Liga Endesa se alza esta tarde en la Fonteta (20 horas) con el partido que el Valencia Basket va a afrontar ante el Andorra. En una temporada frenética y que va a deparar más de 70 partido a los «taronja», la semana arranca a lo grande con dos partidos en apenas tres días ya que tras el encuentro de hoy frente a los andorranos, el sábado la plantilla tomará un avión hasta Bilbao para jugar el próximo domingo ante el conjunto de Rafa Martínez.

El cuadro de Jaume Ponsarnau afronta la primera jornada de la competición doméstica con el ánimo de sumar un triunfo que insufle de moral al grupo tras haber estado muy cerca de conseguirlo el pasado fin de semana en la Supercopa de Madrid.

En un año tan largo la importancia de los partidos como local cobran una relevancia suprema. Con muchos kilómetros en el horizonte y la complejidad que entraña sacar victorias como visitante, el Valencia Basket debe afianzar su solidez en casa para a partir de ahí edificar una buena campaña. Pese a que el gran reto del club pasa por afianzarse en la Euroliga y para ello será la competición continental la que marque esta prioridad, Ponsarnau no quiere que la Liga Endesa quede en un plano secundario sabedor de que una inercia positiva en la liga española traerá como consecuencia mantener un alto nivel de competitividad en Europa.



Hoy, el descarte técnico

El plano físico vuelve a tener incidencia ya que el preparador «taronja» no podrá contar con Maurice Ndour. El interior senegalés, ausente en la pasada Supercopa, sigue aquejado de un hematoma en el brazo y no ha podido entrenar con regularidad, situación que ha propiciado que no esté disponible ante el Andorra y que también se vaya a perder el desplazamiento del fin de semana a Bilbao. Esta misma mañana Jaume Ponsarnau deberá decidir el otro descarte, en este caso técnico, para formar un equipo de doce jugadores. Si mantuviera la línea de la Supercopa, Quino Colom será el elegido.

El base internacional fue junto a Labeyrie, el último en incorporase a la dinámica del equipo con el añadido de haber gozado de poco minutos con España en el pasado Mundial del China, situación que le ha propiciado llegar con un nivel más bajo de juego y también de entrenamientos. En su contra juega además el hecho de ser una de las incorporaciones realizadas este pasado verano con lo que todavía no tiene interiorizados los automatismos y sistemas del equipo al cien por cien ya que su pretemporada ha sido nula. En la reflexión queda la composición de un calendario tan ajustado que permite estas cosas y que deja daños colaterales por el enfrentamiento abierto entre la FIBA y la Euroliga en la que clubes y jugadores se ven involucrados. El Andorra se presenta como un rival asequible en lo histórico para los valencianos con seis victorias en siete precedentes. Además el conjunto «taronja» se ha mostrado firme en sus arranques de liga como local con once triunfos de quince choques.



Un rival muy remozado

El Andorra llega a esta primera jornada con una plantilla remozada este verano ya que hasta ocho jugadores nuevos se han incorporado al conjunto del Principado. Las salidas significativas de Albicy, Ennis Dylan o Shurna han sido subsanadas por gente con experiencia en la Liga Endesa como Hannah, Llovet o Todorovic. Senglin, Sy o Massenat debutan en la competición española. Como nota curiosa el hermano de Quino Colom, Guillem, es el capitán de los andorranos.