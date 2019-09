El sueño de un triplete valenciano

Arón Canet, Jorge Navarro, Héctor Garzó y Carlos Tatay fueron los protagonistas ayer en la presentación del cartel del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP que acogerá el Circuit Ricardo Tormo del 15 al 17 de noviembre. La última cita de la temporada, vigésimo primera en Cheste, a la que se espera llegar con varios títulos en juego, y por vez primera desde 2011 con pilotos valencianos con posibilidades de suceder a Nico Terol, el último campeón (125cc).

En concreto tres: Arón Canet es segundo a dos puntos del líder Lorenzo dalla Porta en Moto3, tras su gran triunfo en Aragón; Jorge Navarro ha escalado a la segunda posición en Moto2 tras su séptimo podio, y está a 38 puntos del líder Álex Márquez; Héctor Garzó está a 19 puntos de Matteo Ferrari, líder de la novedosa MotoE o motos eléctricas con 50 puntos en juego en las dos carreras de Cheste. El que ya ha ganado es Carlos Tatay, primer valenciano campeón de la Red Bull Rookies Cup, y que espera la confirmación de Dorna para disputar invitado (wildcard) su tercera carrera del Mundial de Moto3.

«Preferiría ganarlo en la última curva en València, delante de toda mi afición, aunque por tranquilidad sería mejor en Malasia y llegar a casa con mucha más calma y disfrutarlo con mi familia. Ojalá pudiera llegar como campeón, pero hablamos de un Mundial y pueden pasar cosas», comentó Canet en la presentación, realizada como es habitual tras la carrera de Aragón y antes de un mes de gira trasoceánica con los GGPP de Tailandia, Japón, Australia y Malasia.

En las mismas está Navarro, con siete podios, casi la mitad de los nueve que llevaba antes de esta temporada, aunque aún sin una victoria. «El jefe del que está luchando conmigo ganó un Mundial sin ganar carreras, no me importaría ganarlo sin ganar ninguna», comentó al respecto. «Está claro que cada domingo mi objetivo es ganar, pero por unas cosas u otras no se ha dado el caso. Han habido carreras como Jerez, en Francia o Silverstone que hemos estado ahí. Mi mentalidad es ir carrera a carrera, llegar al fin de semana con el trabajo hecho e intentar sacar el mejor resultado posible. Y ahora solo pienso en Taillandia. Creo que si esta rutina sigue de aquí al final de año llegaré con opciones a Valencia», añadió el de la Pobla de Vallbona, quien pese a situarse segundo no descarta a ningún rival: «Hay que contar con todos, Luthi, Binder, Augusto y Márquez, hasta el quinto está todo abierto».

En la Copa del Mundo de motos eléctricas, Héctor Garzó también aspira a todo: «Celebraremos dos carreras, así que hay muchos puntos en juego y las opciones de victoria están ahí. Es mi circuito de casa. Tengo que afrontar la prueba con confianza y darlo todo».

Por último, y con otro lleno en sus gradas (el papel se agotó hace meses), Cheste se prepara para otro triplete español. En MotoGP, Marc Márquez, que puede sentenciar ya en Tailandia, podría acabar con el récord de 383 puntos de Lorenzo en 2010. El de Cervera lleva 300 y aún faltan cinco carreras.



Tatay, en Moto3 el próximo año

El joven piloto valenciano Carlos Tatay, campeón de la Red Bull Rookies Cup, anunció ayer su acuerdo con el Reale Avintia Arizona 77 para competir en Moto3 durante los dos próximos años.