El mejor arranque goleador «groguet»

El Villarreal que entrena de Javier Calleja ha firmado su mejor arranque goleador en Primera División con dieciocho tantos en siete partidos, por encima del correspondiente a la temporada 2010-2011 en la que llevaba catorce goles a estas alturas de la Liga y era segundo en la clasificación.

De esta forma, el Villarreal duplica este año la media habitual de goles a estas alturas de la temporada, cifrado entre diez u once, cifra que en años anteriores ya había sido suficiente como para permitir al equipo alcanzar posiciones europeas. El buen arranque goleador convierte a Gerard Moreno en el delantero con mejores registros de goles tras siete jornadas, ya que sus seis tantos mejoran los cinco de Nilmar en la campaña 09-10.

Además, la pareja Santi Cazorla-Gerard Moreno es la mejor a nivel goleador en un inicio de competición, ya que con sus diez tantos superan a Nilmar y Rossi, que en su día sumaron nueve goles en un arranque del campeonato. A su vez, el equipo lleva veinte partidos consecutivos en los que siempre ha visto puerta en el campeonato de Liga.

El Villarreal ha conseguido dejar atrás en las siete primeras jornadas de competición y a base de goles y victorias los fantasmas que le acompañaron a través de toda la pasada temporada.

El equipo inició la campaña con la mente puesta en no repetir lo ocurrido hace un año y tras siete encuentros de Liga, además de haber marcado dieciocho goles tantos acumula tres victorias, dos empates y dos derrotas, lo que supone once puntos en la clasificación. El mal arranque, los malos resultados en casa, la poca pegada de cara a gol y la poca capacidad de superar adversidades eran los principales problemas de un equipo que estuvo siempre muy cerca de perder la categoría en la pasada campaña. Todo ello era algo que desde el primer momento el técnico Javier Calleja quería olvidar y por ello aseguró en su momento que «la temporada pasada debe ser un referente para no repetirlo, pero no una obsesión, ya que este equipo actual nada tiene que ver con aquel». El equipo ha pulverizado los registros de la temporada anterior, en victorias globales, en victorias en casa y en goles marcados. El equipos no sumó dos victorias como local en toda la campaña, algo que ahora sí ha sucedido, pues tras los dos empates ante Granada (4-4) y Real Madrid (2-2), han llegado los triunfos contra el Valladolid (2-0) y el de este viernes ante el Betis (5-1).