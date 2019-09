Reacción tardía del VCF

El Valencia sufrió la primera derrota del campeonato al caer en su visita al Betis por 1-0 en un partido en el que estuvo falto de mordiente y no mostró argumentos suficientes para puntuar ante un rival que todavía no conocía la victoria. Aunque las fuerzas estuvieron bastante niveladas al principio y las visitantes pudieron empatar en la última acción, el equipo no se encontró cómodo sobre el terreno de juego durante todo el encuentro.

El dominio de Betis no era absoluto, pero cuando las valencianistas recuperaban el balón, les costaba mucho llegar a la meta de conjunto sevillano, que no veía peligrar su portería.

Además, en una acción aislada a los 21 minutos de juego, un gran disparo lejano y colocada de Priscila hizo subir el 1-0 al marcador.

A partir de entonces, el equipo de Irene Ferreras no dio muestras de poder revertir la situación porque, aunque evitaba las llegadas de las béticas, no mostraba la jerarquía suficiente como para crear peligro.

En la segunda mitad, la superioridad del Betis aumentó, sobre todo en los minutos iniciales, mientras el Valencia que encontraba muchas dificultades para acercarse a la meta rival y veía como el 2-0 parecía estar más cerca que el gol de la igualada. Frente a la portería valencianista se sucedieron las opciones de gol, aunque ninguna de ellas muy claras, por lo que el equipo de Irene Ferreras mantenía, aunque solo fuera en función del resultado, las esperanzas de alcanzar el empate, que no se produjo porque el arreón final de las visitantes llegó demasiado tarde.