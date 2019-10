Lendoiro: "No hay duda de que el partido se amañó"

El expresidente del Deportivo Augusto César Lendoiro recordó ayer que el descenso del equipo gallego a Segunda División en 2011 por el supuesto amaño del Levante UD-Zaragoza y su derrota ante el Valencia CF le hizo un daño «brutal». Después de haber prestado declaración, por videoconferencia, desde los juzgados de A Coruña en el caso que se juzga en Valencia, el exdirigente aseguró que «a nadie le debe quedar ninguna duda» de que el encuentro entre el Levante y el Zaragoza «estaba amañado».

El que fue presidente del Deportivo durante 25 años indicó que no fue Sergio González, exfutbolista del cuadro gallego que entonces jugaba en el Levante, el que le dijo que aquel encuentro estaba amañado porque las relaciones entre ambos «estaban rotas». Lendoiro consideró «un poco extrañas» las preguntas que le formuló el abogado del Deportivo en el juicio, por ejemplo, quién le había dado el soplo.

«Pareciera como si fueras el enemigo cuando yo he sido la persona que ha abierto el melón. Es una pregunta verdaderamente increíble en una situación que llevó al Deportivo a Concurso. El daño que nos hizo aquel descenso fue brutal. Parece que esos temas de indemnizaciones no le preocupan mucho y que lo único que le preocupaba era quién me había dado el chivatazo», dijo.

Mientras, el exárbitro David Fernández Borbalán aseguró que no notó «nada raro» en aquel encuentro que él dirigió al comparecer como testigo en el juicio. «Para mí fue un partido normal, disputado», explicó el antiguo colegiado, que negó haber recibido ninguna llamada ni antes ni después del choque advirtiéndole de ese posible arreglo. «Como notarios» que son, era su «obligación» haber reflejado cualquier situación extraña.