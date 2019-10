Orlando Ortega: "Ha sido la medalla más difícil de mi vida. Me sabe a oro"

El atleta español Orlando Ortega, que durante un tiempo entrenó en Ontinyent, se refirió al bronce conquistado en el Mundial de Doha como la «más difícil» de toda su vida, «»ero estoy contento y súper orgulloso. Es mejor una medalla que nada. No se sabía nada hasta última hora, todo fue muy difícil, pero al final he conseguido esta medalla que sabe a oro por todo este trayecto», dijo Ortega a su regreso a España.

«Ojalá no vuelva a repetirse algo así en mi vida porque pasé casi 24 horas sin poder pegar ojo y con poca alimentación porque tampoco tenías ganas de comer», añadió el hispano-cubano, recordando aquellas «tristes primeras horas» en las que parecía que se iba a quedar sin subir al podio.

De hecho, nada más acabar la carrera pasó «4 o 5 horas sin ver las imágenes». «Fue algo difícil porque no salía de mi mente lo que había pasado. Era algo que no estaba en mis manos, fue triste y sumamente duro, pero he logrado pasar página rápido. Ya estoy pensando con muchas ganas y mucha ilusión en Tokio», transmitió.En cuanto a Omar McLeod, el rival que le obstaculizó, detalló que no ha «tenido la oportunidad de hablar con él».