El Valencia Basket quiere ahondar en la tragedia griega

La Euroliga depara hoy el segundo capítulo para el Valencia Basket y el primero como visitante. El equipo «taronja» se mide al histórico Olympiacos con el objetivo de estrenar su casillero de triunfos tras la dura derrota ante el CSKA. Pese a que hay muchas jornadas por delante, el objetivo de los valencianos pasa por sumar victorias para mantenerse con opciones durante toda la competición y poder optar a una de las ocho primeras plazas que den el pase al campeonato de la próxima campaña. La empresa no se presenta sencilla y es que el SEF, escenario del encuentro, es un escenario inhóspito para los de Ponsarnau tras no haber podido ganar en las tres últimas visitas. De hecho el conjunto heleno se ha convertido en la particular bestia negra del Valencia Basket al haberle ganado los últimos siete duelos jugados entre ambos conjuntos.



Una cancha maldita

La expedición «taronja» se desplazó ayer hasta Atenas al completo aunque Labeyrie será baja. El jugador francés tiene molestias en el aductor de la pierna derecha, situación que le impedirá jugar esta noche aunque no está descartado para el encuentro del domingo en Barcelona. Al viajar directamente desde Atenas hasta la ciudad condal, el internacional galo voló con sus compañeros. Jaume Ponsarnau con esta coyuntura deberá hacer tan sólo un descarte técnico para medirse a los griegos. En la primera jornada frente al CSKA, Colom y Ndour fueron los sacrificados.

El preparador catalán destacó las virtudes un de Olympiacos que llega al choque tras haber perdido también en la primera jornada frente al ASVEL. «Nos vamos a enfrentar a un equipo tenso porque vienen de una derrota dura y querrán dar una respuesta dura. Son un equipo con mucho talento individual», afirmó.

El conjunto griego tras rescindir el contrato con David Blatt está dirigido de manera interina por el que era su ayudante, Kemzura. Milutinov, Printezis y el mítico Spanoulis son los jugadores más destacados de los del Pireo.