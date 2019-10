Nuevo escarmiento en la Euroliga

El Valencia Basket cayó de manera catastrófica en El Pireo y no sólo por la derrota en sí, sino por la manera en que se produjo. El conjunto «taronja» volvió a mostrar una imagen tan pobre como preocupante y que ya se ha repetido esta temporada en Bilbao o ante el CSKA. El eslogan que portan los jugadores en su camiseta de «Cultura del Esfuerzo» sólo quedó reflejado en lo presencial porque se vio a un grupo de jugadores desorientados, faltos de la motivación necesaria para afrontar un choque de baloncesto profesional y sobre todo sin deseo, detalle sorprendente dado el empeño y el duro trabajo del club por situar al Valencia Basket en una Euroliga que de nuevo se está convirtiendo en un camino de espinas. La única nota positiva de todo esto es que la campaña no ha hecho más que comenzar, pero es sorprendente la metamorfosis de un equipo que ha sido capaz de pelear con muchas adversidades hasta hace muy poco y que ahora mismo parece bien distinto. Ponsarnau tiene por delante de nuevo la difícil tarea de recuperar y sobre todo volver a llenar el poso de la motivación de sus jugadores, ya que la imagen mostrada en Grecia no puede volver a repetirse más. En juego está el respeto a una entidad y a una afición y que ni mucho está siendo correspondida a todo el apoyo que sí han recibido.



El partido sólo duró un cuarto

La lección que debía haberse aprendido ante el CSKA, pareció que ni mucho menos había calado en el vestuario. El Valencia Basket saltó al parquet faltó del nivel mínimo de intensidad para afrontar un partido de Euroliga. El Olympiacos en una conexión perfecta conformada por Spanoulis y Milutinov obligó a Jaume Ponsarnau a pedir su primer tiempo muerto cuando apenas se habían consumido tres minutos de encuentro tras un comienzo para olvidar (11-0). Sin ningún tipo de esfuerzo defensivo, sólo el acierto exterior desde el triple dio puntos a los «taronja» con cinco lanzamientos desde el 6,75 que apretaron el electrónico al menos en lo numérico (24-20). El conjunto heleno se hizo dueño de la pintura con un dominio absoluto del rebote ofensivo y que propició un nuevo estirón en el marcador gracias a los puntos del lituano Kuzminskas, que se convirtió en un auténtico azote (31-22). El segundo cuarto fue todavía peor. El Valencia Basket se perdió en errores propios con perdidas de balón constantes, tiros mal seleccionados y una defensa que se agrietaba por todas partes. El Olympiacos siguió haciendo más grande la herida para lograr superar los veintes puntos de renta tras un triple de Spanoulis (49-30). Ponsarnau dio entrada a Colom para tratar de mitigar lo que se desmoronaba pero apenas cambió nada y el encuentro se fue al descanso con prácticamente todo decidido y dejando una imagen indolente de los «taronja» (49-30).

El juego decayó muchos enteros tras el descanso. Con un Olympiacos ya ganador y un Valencia Basket alicaído y con los brazos bajados, el conjunto griego empujado por la poca entrega «taronja» rozó la treintena de renta tras un nuevo triple de Printezis (65-36). Ese sonrojante desventaja alcanzó su tope en el último período (77-44). Los últimos minutos se convirtieron en una penitencia absoluta hasta llegar a un final del partido que era el mejor alivio posible. El Valencia Basket cierra la segunda jornada como colista en la Euroliga pero con la sensación de haber tocado fondo. La visita del domingo se antoja clave para disipar dudas o para que la tormenta sea más dura.