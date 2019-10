Ponsarnau: "No hemos aprendido de la competición"

El técnico del Valencia Basket no escondió su decepción tras la derrota «La primera parte ha marcado mucho lo que ha pasado en el partido. Nos han ganado en sacrificio, esfuerzo e intensidad», reconoció. Con dos derrotas en otros tantos partidos, el equipo debe encontrar su sitio en la Euroliga como apuntó el entrenador catalán. «Sabíamos que teníamos que aprender de esta competición y estamos aprendiendo con sangre. Hay jugadores que todavía se están integrando. No aprendemos, no hemos tenido la mentalidad necesaria para jugar en una pista como ésta», afirmó. El preparador aseguró que de cara a mañana es complicado que pueda llegar Labeyrie mientras que Joan Sastre está casi descartado tras lesionarse.