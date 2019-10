Mirotic frustra el asalto al Palau

El Valencia Basket finiquitó en Barcelona una semana dura, en la que los «taronja» se han vuelto con dos derrotas en la mochila. Las sensaciones que se extrajeron ayer en el Palau fueron mucho más positivas que las del Pireo. El cuadro valenciano exhibió una imagen acorde a lo que se espera de esta plantel. El duelo entre Mirotic y Loyd fue imponente. El montenegrino firmó 43 créditos de valoración, aunque el estadounidense exhibió un alarde de cualidades muy cercanas a su pasado en la NBA con 37 créditos para firmar su mejor partido de la temporda como «taronja».

Aunque el 11-2 presagiaba una película que ya se ha visto esta temporada, el Valencia Basket se puso las pilas poco a poco con un ataque que no sólo se encomendó a los triples, sino también a acciones en la pintura que dieron sus frutos. Mirotic fue una auténtica pesadilla que los «taronja» pudieron subsanar gracias al trabajo colectivo, con unos buenos minutos de Tobey, Doornekamp y Loyd. El exjugador de los Raptors se mostró especialmente inspirado para liderar a los de Ponsarnau y acercar a su equipo al final del primer cuarto (27-23). En el segundo cuarto, la entrada de Colom dio más orden a los valencianos para ponerse por delante por primera vez en el choque tras un triple de Dubljevic (34-35). El Barça había encomendado a su talento individual y reaccionó para voltear la situación y llegar al descanso por delante en una última jugada polémica con falta de Mirotic no señalada sobre Motum, que supuso una técnica a Ponsarnau (52-46).

El tiro libre de Delaney por la falta al técnico catalán y un triple de Mirotic volvieron a disparar la ventaja del Barça en un momento (56-46).



Vivos hasta el final

El encuentro se encaminó a un intercambio de canastas por parte de los dos equipos que favorecía a los de Pesic, que mantenían una cómoda renta mediado el tercer cuarto (65-54).

En ese momento complicado, el Valencia Basket se aplicó en defensa para intentar jugar con más ritmo en ataque. La fórmula le salió bien. La inspiración de Loyd, junto a unos buenos minutos de Ndour y Dubljevic, y el soplo de aire fresco de Colom, redujeron poco a poco la desventaja para dejar todo por decidir al final del tercer cuarto (74-72).

El Barça tuvo en Mirotic a su hombre para volver a recobrar la delantera en el electrónico (81-74). El conjunto valenciano no decayó y firme en su idea aguantó las embestidas para volver a poner el empate en el marcador (88-88). El Valencia Basket tuvo dos ataques para ponerse por delante, pero los triples no entraron y el Barça volvió a estirar su ventaja (92-91). Con todo abierto, el propio Loyd tuvo un triple para empatar, pero el balón no entró y un mate de Claver finiquitó el choque. Derrota que no suma pero sí que demuestra que con otro talante este equipo puede ganar a cualquiera y sobre todo competir. Quizás la lección se ha aprendido.



Ponsarnau: «Hemo dado una respuesta adecuada»

Jaume Ponsarnau, entrenador del Valencia Basket, señaló: «Hemos tenido dos inicios, del primer y del tercer cuarto, que nos han lastrado mucho, con algo de demérito nuestro pero sobre todo mérito del Barça desde el acierto, la fluidez y la defensa», dijo. «Lo que más lamento son las pérdidas, porque esas pérdidas nos han penalizado mucho, han acabado en contraataques y mates. A pesar de eso hemos llegado al partido para poder ganarlo», añadió.

El técnico taronja valoró la mentalidad del equipo: «Hemos dado una respuesta adecuada. Este es mucho más el equipo que queremos ser, pero creo que aún podemos mejorar mucho. Tenemos un problema con las pérdidas, tenemos que competir a nivel físico».