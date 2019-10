La valenciana Marta García competirá en Nueva Zelanda

Una victoria, dos podios y una cuarta posición en la general fue el balance de Marta García en su primer año en la W Series. Pero tras un año de adaptación a la categoría, la piloto valenciana se sube el listón y espera poder luchar por el título. Un objetivo para el que se ha trazado un plan que pasa, de momento, por irse a competir a Nueva Zelanda, a la competición heredera de la Toyota Racing Series, para llegar más rodada al inicio del Mundial.

«La idea es luchar por el campeonato porque este año he hecho algún podio y he ganado alguna carrera y ya sé que puedo estar ahí delante. La idea es coger un poco más de experiencia en el Campeonato de Nueva Zelanda que hacen entre enero y febrero, que son cinco fines de semanas de carreras, con tres en cada uno hasta 15 carreras en total y con el mismo coche que el de la W Series. Con esta experiencia añadida creo que llegaré ya más preparada para luchar por el título. Aún no está cerrado al 100%, pero es la idea que tenemos y creo que saldrá», explica la piloto.

En el campeonato internacional femenino, además, podría coincidir este año con la también valenciana Nerea Martí, quien está en la última fase del proceso de selección para la parrilla de 2020. «Nerea y Belén estuvieron haciendo los test para acceder también a la W Series. Supongo que no tardarán en decir quiénes son las elegidas.Con Nerea he coincidido en algún campeonato valenciano de hace tiempo, pero ella tiene dos años menos. El año pasado también coincidimos en el Campeonato de España, pero no es la misma categoría, por lo que nunca hemos sido rivales. La veía por el paddock y he hablado con ella en ocasiones. Estaría muy bien que pudiera correr la W Series porque lo ha hecho bien en karting y seguro que puede hacerlo bien. Sería muy bonito que corriéramos las dos».

En su caso, además, Marta García tiene en sus planes participar en una tercera competición esta temporada, aunque sea solo unas carreras. «Todo depende del presupuesto, pero mi manager se está moviendo bastante y es posible que paralelamente podamos hacer alguna carrera de la Fórmula Renault. Ya tenía esta idea el año pasado pero no se pudo hacer, este año espero hacer dos o tres carreras para compararme también con los chicos».

Sobre la posibilidad de ver en los próximos años un equipo español y valenciano en la F1 de la mano de Adrián Campos, Marta destaca que «estaría bien. Es una buena idea. Si sale, perfecto».