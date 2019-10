La regeneración sólo pasa por ganar

Para bien o para mal, los lamentos o las satisfacciones apenas tienen hueco en la agenda del Valencia Basket con el apretado calendario de la actual campaña. El sinsabor que volvió a dejar la Euroliga el pasado viernes con la derrota ante el Anadolu Efes no tiene vuelta atrás aunque vencer esta tarde al Unicaja reconfortaría a nivel anímico a una plantilla que está viviendo en sus propias carnes que cualquier error o desliz en la máxima competición europea te desarma a las primeras de cambio sin remisión.

La Liga Endesa aparece en el horizonte con cierto aroma a terapia y sobre todo con el objetivo de volver a reconducirse en el camino de una victoria que se ha alejado en los últimos tres partidos. Siendo todavía la Euroliga el gran objetivo de la campaña, el Valencia Basket no debe descuidar su trayectoria en el campeonato doméstico, ya que es éste el único sendero que dirige hasta la Copa del Rey, otro de las obligaciones de los «taronja».

Ponsarnau no dudó en señalar tras el choque ante el Anadolu Efes que su fe en la plantilla era total y que el equipo iba a crecer seguro con el paso de las jornadas. Ese ascenso de rendimiento debe ir acompañado de manera innegociable con los resultados. La Fonteta no puede dejar escapar más triunfos porque de lo contrario llegarán los nervios y la desconfianza de una grada, que aunque no ha sido de manera mayoritaria, sí que ha mostrado cierta preocupación ante los hechos mostrados hasta la fecha.

Para el partido ante el Unicaja Sastre seguirá de baja por una rotura fibrilar y Tobey tampoco podrá vestirse de corto. El pívot estadounidense sufrió un esguince externo en el tobillo derecho el pasado viernes y ha ampliado la enfermería. Vives por el contrario volverá tras superar un cuadro de gastroenteritis aguda.

El Unicaja llega en racha

El Unicaja llega pletórico al encuentro tras haber encadenado cinco triunfos seguidos entre la Liga Endesa y la Eurocup. Los malagueños llegan con el objetivo de pescar en la Fonteta en un choque en el que van a intentar recuperar un sitio que les ha arrebatado el Valencia Basket. Luis Casimiro, tendrá a toda su plantilla a disposición tras volver al grupo el madrileño Jaime Fernández.