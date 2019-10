La Bombonera acoge esta noche otro histórico Boca-River

La mítica Bombonera de Buenos Aires, sede de una incontable cantidad de partidos históricos, está lista para recibir esta noche, ya de madrugada en España (2.30 horas), otro trascendental encuentro: el duelo de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate. El Millonario se hizo fuerte el 1 de octubre en su estadio, el Monumental, y se impuso por 2-0 en la ida. Pero los hinchas del Xeneize confían en la ventajque le aporta al equipo jugar en la Bombonera y con el aliento de su público.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció ayer que el Millonario jugará econ la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida. «A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave», afirmó Gallardo en rueda de prensa.

Mientras, el Boca Juniors busca de una remontada épica. «Es el partido más importante de mi vida. Más allá de que me ha tocado salir campeón de copas internacionales, por la significación, por la trascendencia y por lo que representa este partido, por el rival y lo que significa, este es el más importante de mi vida», dijo el técnico del Boca, Gustavo Alfaro.

El vencedor del cruce jugará el 23 de noviembre en el Estadio Nacional de Santiago de Chile ante el Gremio o el Flamengo, que en el partido de ida empataron 1-1.